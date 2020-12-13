蘭陽溫泉美食旅展最後一天人潮爆滿 消費3千加碼抽大獎

2020冬戀蘭陽溫泉季系列活動之一「溫泉美食旅展」，集結縣內各知名大飯店參加，紛紛祭出買一送一等超值好康，每晚都吸引大批人潮前往撿便宜，而且消費滿3千就能參加抽獎，今天是美食旅展最後一天，縣政府加碼獎項iPHONE及GOGORO各1台，明天下午2點在宜蘭勁好玩粉絲頁直播，抽出得獎幸運兒。

安心旅遊補助到10月底結束後進入旅遊淡季，但宜蘭11月住宿情況還不錯，淡季不淡，12月開始適合泡湯，縣政府在12月4起到13日舉辦「冬戀蘭陽溫泉季」系列活動，包括踩街嘉年華、歡樂小踩街及冬戀金曲晚會等，炒熱氣氛，而縣內的礁溪老爺、長榮鳳凰、寒沐等知名大飯店也共襄盛舉，配合參加溫泉美食旅展，祭出各家最優惠商品，吸引人潮上門。

縣政府工商旅遊處表示，每天傍晚到晚上9點，溫泉美食旅展在礁溪湯圍溝公園登場，今年特別整合觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品推出超值優惠，還有獲選為宜蘭TOP10好食、好物優質店家，共35家業者參加，民眾除可購買超優惠票券外，還有各式伴手禮。