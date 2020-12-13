聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東慈善溫泉宴 2小時認捐超過80萬元
台東溫泉季啟動後，昨晚在知本金聯世紀酒店辦慈善溫泉宴， 宴請牧心智能發展中心、天主教救星教養院和天主教善牧基金會善牧台東中心與德蕾之家成員，旅遊、溫泉業者也參與，協助弱勢團體圓夢，原本預定募款30萬元，2小時內認捐卻超過80萬元，最終金額突破百萬元。
副縣長王志輝、縣議員王文怡與卑南鄉長許文獻到場致意，主辦單位安排弱勢團體在心願硬幣上寫下心願，再投入溫泉許願池中，各個心願約需10萬元，邀請企業認捐，為弱勢團體提早送上耶誕禮物。
牧心智能發展中心董事長李艷菁許下「用愛助礙」的心願，希望憨兒能接受就業培訓，擁有穩定工作，由易飛網集團董事長周育蔚率先認領。善牧台東中心主任張曉芬代表善牧和德蕾之家、德真之家的孩子許願，希望購置生活用品，由啟點行銷有限公司負責人郝柏涵認捐。
救星教養院有9成院生是重度障礙者，長期因行動不便導致脊椎嚴重側彎，影響睡眠品質，院長林秀花許願要購置睡姿擺位系統，富山漁業資源保育區主委陳志和認捐。縣議員李數奼、工商業發展投資策進會總幹事楊珍琪等企業都紛紛加碼。
縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，縣府首次辦「溫泉宴X慈善」活動，暖身又暖心，尤其旅館、溫泉與旅遊業者今年景況不佳，仍願意雪中送炭，令人感動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言