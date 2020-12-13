台東慈善溫泉宴 2小時認捐超過80萬元

台東溫泉季啟動後，昨晚在知本金聯世紀酒店辦慈善溫泉宴， 宴請牧心智能發展中心、天主教救星教養院和天主教善牧基金會善牧台東中心與德蕾之家成員，旅遊、溫泉業者也參與，協助弱勢團體圓夢，原本預定募款30萬元，2小時內認捐卻超過80萬元，最終金額突破百萬元。

副縣長王志輝、縣議員王文怡與卑南鄉長許文獻到場致意，主辦單位安排弱勢團體在心願硬幣上寫下心願，再投入溫泉許願池中，各個心願約需10萬元，邀請企業認捐，為弱勢團體提早送上耶誕禮物。

牧心智能發展中心董事長李艷菁許下「用愛助礙」的心願，希望憨兒能接受就業培訓，擁有穩定工作，由易飛網集團董事長周育蔚率先認領。善牧台東中心主任張曉芬代表善牧和德蕾之家、德真之家的孩子許願，希望購置生活用品，由啟點行銷有限公司負責人郝柏涵認捐。

救星教養院有9成院生是重度障礙者，長期因行動不便導致脊椎嚴重側彎，影響睡眠品質，院長林秀花許願要購置睡姿擺位系統，富山漁業資源保育區主委陳志和認捐。縣議員李數奼、工商業發展投資策進會總幹事楊珍琪等企業都紛紛加碼。