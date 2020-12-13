快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
經由四八高地可鳥瞰七星潭，欣賞湛藍海景。記者王思慧／攝影
經由四八高地可鳥瞰七星潭，欣賞湛藍海景。記者王思慧／攝影

花蓮新城鄉獲選交通部觀光局2021年台灣經典小鎮名單，並推動「自行車旅遊年」，不但有知名景點七星潭，還可以在海岸線上騎著自行車，迎著海風徜徉在大自然中。若經193縣道往北可造訪新城老街，探訪老屋轉型文創書店，以及以「諾亞方舟」船型建築的天主堂，體驗慢活自行車旅遊。

新城鄉位於花蓮縣最北端，地形狹長，其中兩潭自行車道最北端連接七星潭，可由四八高地俯瞰月牙海灣，並利用21公里的自行車，便可一路暢遊太平洋公園、石雕園區、賞星廣場、觀日樓等。欣賞完海景後，沿著193縣道，可欣賞保安林綠色隧道，一路向北騎行即可抵達康樂村，享受少人的海灘風光。

若再繼續往北騎，可到地方創生出遊景點「洄遊吧 Fish Bar」，體驗食魚教育。在新城老街拜訪老屋轉型文創的練習曲書店、新城藝術電力公司；或到附近的新城天主堂，日據時期留下的鳥居，如今已成天主堂的入口，在日式神社的遺跡中，佇立碧綠的方舟教堂，感受東西神祇文化合併的獨有美感。

新城鄉長何禮臺表示，新城自行車道除了海灣景色外，還有龍泉公園鐵馬道，車道就在稻田邊，一旁就是鐵道，可欣賞田野間的火車，享受悠閒的時光。希望被納入經典小鎮後，吸引更多遊客深入體驗新城。

他說，針對遊程已規畫「五新曼遊小旅行」，像是推薦給年輕族群的「清水追日一日遊」、家庭深度旅遊的「親水戀海二日遊」、喜歡體驗文化和在地美食的「小巷藝文」、「部落特食」半日遊，以及接近自然的「鳥瞰月牙一日遊」等，民眾可至曼波新城旅遊網查詢。

花蓮新城鄉老街有許多在地文創店家，活絡地方觀光。記者王思慧／攝影
花蓮新城鄉老街有許多在地文創店家，活絡地方觀光。記者王思慧／攝影

延伸閱讀

跨竹竹苗單車道 最後1.2公里將動工

退役後愛上雙輪運動 大嘴米勒成美國自行車協會董事

巨大、美利達 11月表現亮眼

新加坡騎自行車撞死路人 被判坐牢一周

相關新聞

花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣

花蓮新城鄉獲選交通部觀光局2021年台灣經典小鎮名單，並推動「自行車旅遊年」，不但有知名景點七星潭，還可以在海岸線上騎著...

台東縣表揚績優超額進用單位 盼為身障者爭取工作機會

台東縣政府今天表揚縣警局等10個績優超額進用身心障礙者單位，社會處勞工行政科長王識殷說，台東業界對身心障礙者相當友善，平...

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

下了一、兩個月的雨，宜蘭今天終於出大太陽，大家太久沒有見陽光，臉書社群幾乎被陽光文洗版，有人留言「久違的陽光，感覺好不真...

宜蘭黃舉人宅 重現百年前風貌

宜蘭國立傳藝中心的「黃舉人宅」，為宜蘭縣內首件經拆遷、保存的百年傳統建築，今年傳藝園區投入經費修復，以剝漆、木構補板、文...

投票冷 秀林2罷免案均未通過

花蓮縣秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍罷免案，昨天同步投票。兩場投票率都極低，連一成都不到，因同意罷免票未達投票總人...

客運爆滿 基隆通勤上車難

基隆連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更嚴重，很多平時搭野雞車的人轉搭國道客運，國光客運...

台東迎曙光 4處祕境避開人潮

2021年第一道曙光時間點出爐，不少人計畫到台東迎曙光，除了成功三仙台及太麻里曙光園區，還有4處私房迎曙光祕境，不僅有絕...

基隆委託行好Jazz 山海餐桌美食上菜彷彿進時光隧道

基隆市政府產業發展處今晚在委託行商圈山海餐桌活動，結合在地餐飲業者帶來的美食佳餚，另有詮釋委託行商圈文化的展演活動，及導...

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

台東市公所今辦理「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」，邀請空軍志航基地「虎團」表演，這也是虎團少了吉他手、殉職飛官朱冠...

台東基督教醫院產官學合作 1544芳名錄筆鐫刻漂流木上

台東基督教醫院癌症醫療大樓「盼望樓」今年9月啟用，院方為感謝5萬5千筆愛心暖流，邀請台東林區管理處及公東高工，設計一道愛...

宜蘭景點人氣王「清水地熱」又爆滿 車輛一進一出管制

宜蘭連下多日豪雨，今上午雨勢暫歇，著名景點大同鄉清水地熱園區，今中午湧入爆量遊客，停車場中午前就客滿，縣府工商旅遊處中午...

紓解雪隧塞車 工程會主委吳澤成喊話：尋找另一條快速路廊

雪隧無論平假日塞車都成常態，工程會主委吳澤成表示，為紓解雪隧車流，過去焦點常在高鐵延伸宜蘭或北宜直鐵方案，但應綜合考量軌...

熱門新聞

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。