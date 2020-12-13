花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣
花蓮新城鄉獲選交通部觀光局2021年台灣經典小鎮名單，並推動「自行車旅遊年」，不但有知名景點七星潭，還可以在海岸線上騎著自行車，迎著海風徜徉在大自然中。若經193縣道往北可造訪新城老街，探訪老屋轉型文創書店，以及以「諾亞方舟」船型建築的天主堂，體驗慢活自行車旅遊。
新城鄉位於花蓮縣最北端，地形狹長，其中兩潭自行車道最北端連接七星潭，可由四八高地俯瞰月牙海灣，並利用21公里的自行車，便可一路暢遊太平洋公園、石雕園區、賞星廣場、觀日樓等。欣賞完海景後，沿著193縣道，可欣賞保安林綠色隧道，一路向北騎行即可抵達康樂村，享受少人的海灘風光。
若再繼續往北騎，可到地方創生出遊景點「洄遊吧 Fish Bar」，體驗食魚教育。在新城老街拜訪老屋轉型文創的練習曲書店、新城藝術電力公司；或到附近的新城天主堂，日據時期留下的鳥居，如今已成天主堂的入口，在日式神社的遺跡中，佇立碧綠的方舟教堂，感受東西神祇文化合併的獨有美感。
新城鄉長何禮臺表示，新城自行車道除了海灣景色外，還有龍泉公園鐵馬道，車道就在稻田邊，一旁就是鐵道，可欣賞田野間的火車，享受悠閒的時光。希望被納入經典小鎮後，吸引更多遊客深入體驗新城。
他說，針對遊程已規畫「五新曼遊小旅行」，像是推薦給年輕族群的「清水追日一日遊」、家庭深度旅遊的「親水戀海二日遊」、喜歡體驗文化和在地美食的「小巷藝文」、「部落特食」半日遊，以及接近自然的「鳥瞰月牙一日遊」等，民眾可至曼波新城旅遊網查詢。
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