終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

下了一、兩個月的雨，宜蘭今天終於出大太陽，大家太久沒有見陽光，臉書社群幾乎被陽光文洗版，有人留言「久違的陽光，感覺好不真實」、「眼睛業障，假象別被騙」、陽光「詐」現？也有人開心拍下影子，擔心等一下雨又來了，「期待又怕受傷害」、「原來太陽在宜蘭是奢求」。

最近這陣子的宜蘭氣象預報宜蘭降雨機率通常都是70%到100%，今天降雨機率只有20%，昨晚就有人在臉書貼文，期待今日見陽光，果然上午在幾個鄉鎮市終於陽光露臉，宜蘭人太久沒有見到太陽，很多人整個人心情變好，拍照上傳臉書與大家分享，吸引大批網友留言回應「終於出運了」、「要放鞭炮慶祝」、「頭城8點半有一小片藍天」、「宜蘭可以拍到影子」、「趕快把都要發霉的衣服拿外面曬」 、「小聲低調一點啦...要不然雨神又要來了」。

不過也有人懷疑，這個光太不真實，「眼睛業障，一切這都是假象」、「別被騙」，陽光「詐」現？期待又怕受傷害，「希望太陽公公撐久一點」，擔心可能下午就會變天。