基隆委託行好Jazz 山海餐桌美食上菜彷彿進時光隧道
基隆市政府產業發展處今晚在委託行商圈山海餐桌活動，結合在地餐飲業者帶來的美食佳餚，另有詮釋委託行商圈文化的展演活動，及導入基隆伴手禮與瑪陵農特產的在地市集，有如一場復古饗宴。
今天為推廣在地山海食材，邀請108年漁夫鍋得獎冠軍苗圃義大利餐廳，及在地餐飲業者擇食居酒屋、初沐咖啡，運用基隆在地的山海食材製作出美味佳餚，運用白腹鯖魚、黃金蟹、花枝、小卷、明蝦、手作墨魚丸及貝類等在地海產，讓民眾品嘗山海滋味。
有著深厚歷史底蘊的基隆委託行商圈，在基隆多元的美食及海港文化加持下，呈現了「委託行」獨具一格的歷史風韻。以行動劇方式展演委託行的輝煌風光、生活民情，也邀請參與民眾翻衣櫃一同Dress Code穿出各時代的潮流，讓每位參與者都有如身歷其境於委託行的時光隧道中，來場僅有基隆委託行才感受的到的文化美食之旅，
現場設置了超閃亮的10米聖誔樹，在懷舊的氛圍裏加入節慶的熱鬧氣氛，委託行聖誕樹會展示到明年1月30日，民眾可以把握時間來委託行街區拍美照吃美食，明年起的每周六會有固定的市集活動。
市府產業發展處為協助基隆農特產品行銷及工藝業者推廣在地文化，活動特別邀請海順極鮮海產、口福食品、阿里棒棒、基隆瑪陵農特專區、心干寶貝、舫舫工作室、初沐咖啡7間基隆在地業者，希望透過市集直接與消費者進行推廣與介紹，讓更多民眾注意到基隆在地優質產品及品牌故事。
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