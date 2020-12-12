快訊

竹北劫囚案／最後一人落網 李姓女共犯：太相信朋友才做傻事

14日正式通車！林佳龍：明晚24時前完成猴硐所有工程

這才是真實模樣！宜蘭傳藝黃舉人宅卸妝 舊容重現

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭國立傳藝中心的「黃舉人宅」，為宜蘭縣內首件經拆遷、保存的百年傳統建築，今年傳藝園區投入經費修復，以剝漆、木構補板、文字雕刻、彩繪安金為主要施作項目，工程完工後今以「舊容」重現，重現百年前建成模樣；計畫主持人葉永韶形容，是許多人的努力，才讓黃舉人宅能以原貌保存至今。

黃舉人宅為為宜蘭第一位舉人黃纘緒故居，建造於1877年；原本位於今宜蘭市友愛百貨公司前，1990年代因都市計畫要被拆除，後來經縣府積極推動文化保存，說服黃舉人後代捐出建物、文物，1996年拆卸保存，2001年在傳藝中心復建，讓珍貴傳統建築保存下來。

黃舉人宅牆身壁面採竹片編織成網狀，塗上泥土、稻草、稻穀，表面再敷抹白灰，屬於「竹編夾泥牆」，今年傳藝園區推動階段性建築修復，褪去舊宅的外貌，恢復原本溫潤素雅的舉人宅邸。

傳藝園區指出，復舊工程以剝漆、木構補板、文字雕刻、彩繪安金為主要施作項目，邀請傳統木雕工藝匠師陳碧輝、吳祥慶匠師，及新銳傳統彩繪藝師周孟勳等參與，投入總經費約600萬元，去年11月底動工，歷經1年施工，已在日前宣告大功告成。

完成修復的黃舉人宅，現在以「舊容」重現。因修復工程巨大，今傳藝舉辦感恩音樂會，推動黃舉人宅保存、時任宜蘭縣長的立法院長游錫堃，以及黃纘緒後代、縣議員黃定和等家族成員，受邀參與音樂會，聆賞國寶南管大師王心心與心心南管樂坊的演出。

游錫堃說，黃纘緒影響後來的宜蘭進士楊士芳，楊士芳又影響蔣渭水、郭雨新等民主運動先驅，可說是本土文化的代表；黃舉人宅的保存、傳藝園區的設立，雖然都在他縣長、行政院長任內，但背後要感謝的團隊太多，是一群人的努力，才讓文化得以保存。

全聯善美的文化藝術基金會表示，黃舉人宅完成階段性修復後，為活絡空間，將在舉人宅內推出聲音導覽服務，讓遊客能夠輕鬆走訪舉人合院，聆聽解說。

傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝中心黃舉人宅完成階段性修復，百年老宅邸以「原汁原味」重現，立法院長游錫堃專程到訪。記者張議晨／攝影
宜蘭傳藝中心黃舉人宅完成階段性修復，百年老宅邸以「原汁原味」重現，立法院長游錫堃專程到訪。記者張議晨／攝影
宜蘭傳藝中心黃舉人宅完成階段性修復，百年老宅邸以「原汁原味」重現，今舉辦感恩音樂會。記者張議晨／攝影
宜蘭傳藝中心黃舉人宅完成階段性修復，百年老宅邸以「原汁原味」重現，今舉辦感恩音樂會。記者張議晨／攝影
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，投入600萬經費「復舊」，呈現百年老宅當年建成模樣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，尚未復舊前原貌。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝中心內的黃舉人宅，尚未復舊前原貌。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

修復 建築 音樂會

延伸閱讀

蘇震清絕食 鄉親北上挺

游錫堃談修憲：通過18歲公民權及降低門檻 就有60分

游錫堃：降低公民權與修憲門檻能做到 這次修憲就及格

聯合報黑白集／你喝紅酒，我吃萊豬

相關新聞

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

台東市公所今辦理「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」，邀請空軍志航基地「虎團」表演，這也是虎團少了吉他手、殉職飛官朱冠...

花蓮秀林鄉兩罷免案今投票 投票率低全遭否決

花蓮縣秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍，遭連署罷免成案，今天投票，兩場投票率都極低，不到一成，因同意罷免票未達投票總...

台東基督教醫院產官學合作 1544芳名錄筆鐫刻漂流木上

台東基督教醫院癌症醫療大樓「盼望樓」今年9月啟用，院方為感謝5萬5千筆愛心暖流，邀請台東林區管理處及公東高工，設計一道愛...

宜蘭景點人氣王「清水地熱」又爆滿 車輛一進一出管制

宜蘭連下多日豪雨，今上午雨勢暫歇，著名景點大同鄉清水地熱園區，今中午湧入爆量遊客，停車場中午前就客滿，縣府工商旅遊處中午...

紓解雪隧塞車 工程會主委吳澤成喊話：尋找另一條快速路廊

雪隧無論平假日塞車都成常態，工程會主委吳澤成表示，為紓解雪隧車流，過去焦點常在高鐵延伸宜蘭或北宜直鐵方案，但應綜合考量軌...

基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運爆滿上車難 國光：增班次

基隆近來連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更加嚴重，且很多平時搭野雞車的通勤族轉搭國道客...

社團臉譜／宜蘭一心仁愛協會 救助弱勢喪葬

宜蘭一心仁愛協會專注獨居、弱勢家庭的「身後事」，從草創期起算，明年就邁入30年，人數從最初的20多人，如今已有300多名...

北港媽 首度東巡花蓮

雲林北港朝天宮媽祖300年來首度東巡，昨下午抵達花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」，遶境3天。花蓮縣長徐榛蔚、港天宮董事長賴榮...

台東市「南京路園道」啟用

台東市公所將南京路自由廣場部分打造「南京路園道」昨啓用，市長張國洲、縣長饒慶鈴共同主持。未來提供民眾與親子休憩活動的舒適...

新城橋展延稱超前 惹怒吳澤成

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經2次展延還未完工，行政院公共工程委員會主委吳澤成會勘，對於公路總局...

中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

受新冠肺炎疫情影響，印尼籍移工暫停來台，為填補勞動力缺口，今宜蘭縣政府宣布將協助媒合本國、其他國籍勞工，或向長照所申請長...

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間...

熱門新聞

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

人潮湧林口淡水 就學需求大增

新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運爆滿上車難 國光：增班次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。