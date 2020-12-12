這才是真實模樣！宜蘭傳藝黃舉人宅卸妝 舊容重現

宜蘭國立傳藝中心的「黃舉人宅」，為宜蘭縣內首件經拆遷、保存的百年傳統建築，今年傳藝園區投入經費修復，以剝漆、木構補板、文字雕刻、彩繪安金為主要施作項目，工程完工後今以「舊容」重現，重現百年前建成模樣；計畫主持人葉永韶形容，是許多人的努力，才讓黃舉人宅能以原貌保存至今。

黃舉人宅為為宜蘭第一位舉人黃纘緒故居，建造於1877年；原本位於今宜蘭市友愛百貨公司前，1990年代因都市計畫要被拆除，後來經縣府積極推動文化保存，說服黃舉人後代捐出建物、文物，1996年拆卸保存，2001年在傳藝中心復建，讓珍貴傳統建築保存下來。

黃舉人宅牆身壁面採竹片編織成網狀，塗上泥土、稻草、稻穀，表面再敷抹白灰，屬於「竹編夾泥牆」，今年傳藝園區推動階段性建築修復，褪去舊宅的外貌，恢復原本溫潤素雅的舉人宅邸。

傳藝園區指出，復舊工程以剝漆、木構補板、文字雕刻、彩繪安金為主要施作項目，邀請傳統木雕工藝匠師陳碧輝、吳祥慶匠師，及新銳傳統彩繪藝師周孟勳等參與，投入總經費約600萬元，去年11月底動工，歷經1年施工，已在日前宣告大功告成。

完成修復的黃舉人宅，現在以「舊容」重現。因修復工程巨大，今傳藝舉辦感恩音樂會，推動黃舉人宅保存、時任宜蘭縣長的立法院長游錫堃，以及黃纘緒後代、縣議員黃定和等家族成員，受邀參與音樂會，聆賞國寶南管大師王心心與心心南管樂坊的演出。

游錫堃說，黃纘緒影響後來的宜蘭進士楊士芳，楊士芳又影響蔣渭水、郭雨新等民主運動先驅，可說是本土文化的代表；黃舉人宅的保存、傳藝園區的設立，雖然都在他縣長、行政院長任內，但背後要感謝的團隊太多，是一群人的努力，才讓文化得以保存。