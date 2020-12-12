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空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫
台東市公所今辦理「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」，邀請空軍志航基地「虎團」表演，這也是虎團少了吉他手、殉職飛官朱冠甍後，首次公開演出，朱冠甍妻子也來會場，並將丈夫生前的吉他放在舞台，團員唱著朱冠甍寫的歌「藍天」，感動掉淚。
「我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」空軍志航基地「虎團」成員，今晚在2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽活動中，唱著殉職飛官朱冠甍創作編曲的藍天，台下民眾與來賓沒有歡樂熱鬧心情，反而是感動、思念。
朱冠甍的妻子也到現場，抱著丈夫生前的吉他，看著、聽著虎團演唱，隨後把吉他放在舞台上，當團員唱著「藍天」時，朱妻跟著哼唱，憶起丈夫生前表演的場景，眼淚不禁從臉頰滑落。
「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」下午5點在鐵花新聚落登場，市公所邀請空軍志航基地「虎團」於賽前表演，也是向10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍致敬。市長張國洲說，藉舉辦樂團大賽，邀請虎團演出，讓原住民青年看見朱冠甍的精神，為夢想而唱。
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