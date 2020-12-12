靈鷲山水陸空大法會結界 信眾組隊獻供

靈鷲山水陸空大法會9日登場，在桃園巨蛋展開為期8天7夜宗教盛事，今天舉辦結界佛事，象徵法會正式啟壇；靈鷲山佛教教團指出，今年首度開放國內信眾組隊獻供，靈鷲山台灣區各志業單位、會團組團報名踴躍，有的隊伍穿上原住民傳統服飾，有的則以呼應藍天白雲的穿著，接力獻供寶物，展現靈鷲山多元共生，相依共存的精神。

今天在靈鷲山水陸空大法會內壇舉辦第1場重要佛事「結界」，內壇陳設燈火通明、布置莊嚴，讓信徒心情安定，靈鷲山開山住持心道法師開示提到，整個水陸就是一堂圓滿學習靈性生態的課程，靈鷲山近年籌建生命和平大學，傳遞「靈性即生態」的理念，希望讓大家靈性覺醒，與一切萬物相濟共生，不要執迷在物慾掛帥的消費主義。

結界佛事也安排信眾組隊接力獻供，各有特色，像是護法會基隆A區每年提供蓮花燈讓基隆市民施放祈福，今天獻供時，與會者全都戴上藍色圍脖，身著純白色上衣，以呈現基隆海港特色的藍天白雲，獻供水晶蓮花燈則是呼應基隆中元祭年度地方盛事。

護法會嘉南A區成員因為來自台灣阿里山，大家都穿著原住民傳統服飾，展現台灣原住民的熱情與活力，更呈現出台灣原住民同胞崇敬大自然，與萬物和諧共生的生活態度，以此呼籲人類愛護自然、永續地球。

至於靈鷲山國際青年團則清一色身著白素團服，以5色LOGO代表「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德精神，金色團徽則傳遞「傳承佛法，使命在我」的榮譽感。