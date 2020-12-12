花蓮秀林鄉兩罷免案今投票 投票率低全遭否決

花蓮縣秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍，遭連署罷免成案，今天投票，兩場投票率都極低，不到一成，因同意罷免票未達投票總人數４分之1的門檻，全部遭否決，連同日前富里鄉長陳榮聰罷免案，花蓮今年3場罷免案全未過關。

金治雄和連一龍，都因為與地方社團處理「布拉旦遊客中心」場地使用及攤位問題，產生嫌隙，今年8月被提起罷免，10月達成第二階段連署成案。其中，金治雄罷免案投票人總數1674人、連一龍則是6209人，依規定，必須同意多過不同意，且同意票數達4分之1才過關。

今天秀林鄉天氣濕冷，上午8時投票後，投票情況非常冷清，一名在場維護秩序的員警說，現場工作人員比投票的人還多，果然，開票結果，金治雄罷免案僅63人投票，投票率極低僅3.76%，有效票62票，無效票1票，同意55票，不同意7票；連一龍罷免案有376人投票，投票率也只有6.06%，有效票370票，無效票6票。同意罷免的有320票，不同意50票。

除了秀林鄉兩起罷免案，富里鄉長陳榮聰罷免案上月28日投票，投票率也只有12.65%，雖然同意罷免票數974票，占92.23%，也因同意票未達4分之1遭否決，也就是說，花蓮3場罷免案都未能過關。

花蓮縣選委會表示，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得再對他提出罷免。