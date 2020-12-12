見證電影產業興衰 台東最後一家傳統戲院拆除

舊街中正路上的大同戲院，是台東最後一家關門的傳統戲院，11年前被一把火燒毀大廳荒廢至今。雖然民間出現保留聲浪，不過因鑑定成危樓，近日開始拆除，老戲院熄燈步入歷史。

早期台東有30多家傳統電影院，光是舊街區還有「新世界」等多家戲院，大同戲院建於民國47年，連結前後牆的高立柱結構，相對完整的立面空間，少見保留當時特色建物。

在過往戲院輝煌年代，包括57年的黛納颱風救災義演、台東一些國高中的畢業典禮都在這舉行；大同戲院更在75年膺選全國優良電影業，為台東電影業界首次獲獎，對當地老一輩人來說都是一筆筆重要回憶。

剩下苦撐的大同戲院，直到98年8月17日，當時台東民眾剛要走出莫拉克颱風傷痛時，一把無情火將台東唯一傳統戲院給燒了。就像當時大同戲院正在放映的電影「天外奇蹟」般，走過地方經濟活絡的一頁，也反映了當時的社會環境，輝煌的過去變成灰燼。

大同戲院拉下鐵門後，此後台東將近4年的時間沒有電影院，直到102年7月位於鬧區商圈新生路上的秀泰影城開幕，台東人才又有電影院。

廢棄的大同戲院，無論是重建、或大幅文資整修翻新活化其他用途，都因所費不貲、經營方向不同而欠缺共識。有股東想東山再起，但也有反對聲音，認為台東的電影戲院產業已沒落，重建恐成「錢坑」，因此廢棄至今。

3年前地方民間社團發起保留大同戲院聲浪，不過經台東縣政府鑑定建物為危樓，業者也決定放棄。這個月2日起開始拆除工程，今天已完成主建築拆除，大同戲院走過繁華和衰退，見證台東電影產業從傳統走入現代。

台東電影事業的高峰期是在60、70零年代，當時幾乎每個鄉鎮都有2家電影院，甚至就連遠在蘭嶼的勵德管訓班也有電影播出，觀賞電影是當時的主要娛樂。

70年代電視的普及和錄影帶事業雨後春筍般興起，台東地方電影院一如骨牌應聲而倒。74年台東最南端的大武戲院拉下鐵門，剩下大同戲院苦撐，無情火燒了大同戲院，也讓台東民眾告別了傳統電影院。