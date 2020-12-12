台東基督教醫院產官學合作 1544芳名錄筆鐫刻漂流木上

台東基督教醫院癌症醫療大樓「盼望樓」今年9月啟用，院方為感謝5萬5千筆愛心暖流，邀請台東林區管理處及公東高工，設計一道愛心捐者紀念牆，把捐贈者鐫刻在漂流木上，共計1544芳名錄。今天藝人侯昌明、曾雅蘭夫妻連袂出席見證。

「大樓蓋起來了，並不是終點，還有很長的路要走。」為盼望樓籌建計畫公益代言的侯昌明說，自己的親友不少是罹癌過世，治療過程他感同身受，2017年聽聞東基要籌建癌症醫療大樓，他立馬答應擔任公益大使，希望透過他和妻子拋磚引玉，讓社會響應蓋大樓助偏鄉醫療。

東基「盼望樓」歷時近3年籌建，於今年9月啟用，使台東癌症病患與家人，不再舟車勞頓就近診療。而這棟地下2層、地上5層的大樓，興建經費是匯集了5萬5千筆的愛心，為了表達對捐贈者愛的紀念與感謝，院方在2樓廊道設立「馨香牆」，由林管處和高工攜手合作設計超刀。

林管處提供松木、紅檜、相思樹、桃花心木等漂流木材料，再由高工木藝中心師生施作，從原木切割、洗溝，到名牌打型、雷雕、砂磨、塗抹木蠟油，再到現場安裝。前後花了3個月的時間，把1544捐贈團體、企業及個人鐫刻在漂流木上。