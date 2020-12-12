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宜蘭景點人氣王「清水地熱」又爆滿 車輛一進一出管制
宜蘭連下多日豪雨，今上午雨勢暫歇，著名景點大同鄉清水地熱園區，今中午湧入爆量遊客，停車場中午前就客滿，縣府工商旅遊處中午12點50分起啟動總量管制，車輛目前採一進一出管制，紓解園區車流。
清水地熱為宜蘭景點人氣王，上午9時開園後，陸續湧入車流，園區備有250個小客車車位，中午前就被停滿，清水橋橋頭也出現排隊車龍，等著進入園區休憩。
縣府指出，清水地熱園區管制採一進一出，預估下午後車流才會緩解，請遊客配合現場人員管制通行。
清水地熱園區有4座煮食池、2座泡腳池、一條30公尺長泡腳野溪，可以攜帶食材入內煮食，因此假日遊客多，去年縣府投入7700萬元新建的湯屋，目前工程已經全數竣工，可望在2021年春節連假開放泡湯。
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