宜蘭景點人氣王「清水地熱」又爆滿 車輛一進一出管制

宜蘭連下多日豪雨，今上午雨勢暫歇，著名景點大同鄉清水地熱園區，今中午湧入爆量遊客，停車場中午前就客滿，縣府工商旅遊處中午12點50分起啟動總量管制，車輛目前採一進一出管制，紓解園區車流。

清水地熱為宜蘭景點人氣王，上午9時開園後，陸續湧入車流，園區備有250個小客車車位，中午前就被停滿，清水橋橋頭也出現排隊車龍，等著進入園區休憩。

縣府指出，清水地熱園區管制採一進一出，預估下午後車流才會緩解，請遊客配合現場人員管制通行。