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紓解雪隧塞車 吳澤成喊話：尋找另一條快速路廊

聯合報 / 記者賴于榛／宜蘭即時報導
工程會主委吳澤成表示，紓解雪隧車流，應另尋一條快速路廊的可行性。吳說，他已建議交通部針對台北至宜蘭及花東地區的公路系統，著手進行新路廊方案之評估。 本報資料照
工程會主委吳澤成表示，紓解雪隧車流，應另尋一條快速路廊的可行性。吳說，他已建議交通部針對台北至宜蘭及花東地區的公路系統，著手進行新路廊方案之評估。 本報資料照

雪隧無論平假日塞車都成常態，工程會主委吳澤成表示，為紓解雪隧車流，過去焦點常在高鐵延伸宜蘭北宜直鐵方案，但應綜合考量軌道運輸、高速公路、快速道路與地方聯絡道之轉移替代效益，思考另尋一條快速路廊的可行性，目前已建議交通部針對台北至宜蘭及花東地區的公路系統，著手進行新路廊方案之評估。

工程會表示，國道5號不論平日或假日塞車已為常態，地方殷切期盼改善方案，宜蘭縣政府也多次透過中央地方建設協調會報提出興建新快速道路之規劃需求，因此台北往返宜花東地區之交通改善，規劃構想除提升東部運輸能量及解決交通瓶頸外，軌道及公路路網應整體評估規劃。

吳澤成表示，目前規劃中的高鐵延伸宜蘭或北宜直鐵等軌道運輸，完成後僅能轉移或紓緩部分旅運量，政府應正視目前公路運輸容量不足的問題，尋找另一路廊有其必要性與急迫性，並配合整體性路網規劃，才能徹底解決台北往返宜花東旅運問題。

吳澤成說，經協調已請交通部以一日生活圈為考量，針對台北至宜蘭及花東地區之公路系統，著手進行新路廊方案之評估，於減少環境衝擊之前提下，擇適當路廊興建快速道路，藉以分攤國道5號車流。

高鐵延伸宜蘭 吳澤成 北宜直鐵

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