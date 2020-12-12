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猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定。記者游明煌／攝影
猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定。記者游明煌／攝影

台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山，花東線中斷多日，自4日發生走山後每天日夜趕工，宜蘭工務段長李建勳說，到今天凌晨為止已清出8千立方公尺，但發現不是土石滑落，而是整個岩盤崩落。是否可以明天13日東西線單線通車？李建勳說，東正線明天可搶修完成，下午會有安全評估，台鐵局再對外說明。

李建勳表示，所有長官都沒有給他任何壓力，覺得他們很辛苦，非常關心，但沒有限期完成，一定要在安全無虞情況下來執行，明天東正線可以搶修完成，但是否可以單線雙向通車，則還要直是否達到安全可通車的程度，一定要顧及旅客的安全，明天會再進行滾動式檢討。

李建勳說，清完後看到軌道時，原先的資料是以為上方土石滑落，但今天挖完8千立方公尺後，發現是整個岩盤走山掉下來崩落。目前水土保持局、大地技師、局內同仁等相關單位正在研商，下午會有具體作為再對外公布，目標是讓東正線先單線雙向通車。

李建勳並指出，岩盤崩落的走向，和土石方向不同，要如何處理，會由專家再進一步評估，目前清運作業順利，依原定計畫進行。 13日單線搶通是目標，但能不能通車，還要安全評估，土石已清差不多，電車線也都準備好了

猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定。記者游明煌／攝影
猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定。記者游明煌／攝影
猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定。記者游明煌／攝影
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台鐵 猴硐 豪雨

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