猴硐東正線明單線先通車？台鐵：有岩盤等評估下午決定

台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山，花東線中斷多日，自4日發生走山後每天日夜趕工，宜蘭工務段長李建勳說，到今天凌晨為止已清出8千立方公尺，但發現不是土石滑落，而是整個岩盤崩落。是否可以明天13日東西線單線通車？李建勳說，東正線明天可搶修完成，下午會有安全評估，台鐵局再對外說明。

李建勳表示，所有長官都沒有給他任何壓力，覺得他們很辛苦，非常關心，但沒有限期完成，一定要在安全無虞情況下來執行，明天東正線可以搶修完成，但是否可以單線雙向通車，則還要直是否達到安全可通車的程度，一定要顧及旅客的安全，明天會再進行滾動式檢討。

李建勳說，清完後看到軌道時，原先的資料是以為上方土石滑落，但今天挖完8千立方公尺後，發現是整個岩盤走山掉下來崩落。目前水土保持局、大地技師、局內同仁等相關單位正在研商，下午會有具體作為再對外公布，目標是讓東正線先單線雙向通車。