太魯閣園區鳥類調查 首度繫放稀有普通朱雀和白腹琉璃

太魯閣國家公園管理處長年委託東華大學在園區執行鳥類繫放調查，太管處今天公布，近年在園區內首度繫放普通朱雀和白腹琉璃兩種台灣稀有冬候鳥和過境鳥，其中普通朱雀，更是台灣可公開查詢資料中，僅有的一筆繫放紀錄。

太魯閣園區涵蓋太平洋到中央山脈，海拔落差大、棲地多樣性很高，鳥種組成十分豐富。太管處從2009年起委託東華大學自然資源與環境學系教授許育誠執行鳥類繫放調查，從2007年的152種，到目前累計發現的鳥種已達213種。

鳥類「繫放」是以有效率且較安全的方式捕鳥，在其身上裝置可以識別不同個體的標記，如腳環、翼標後再釋放，最主要的目的是蒐集資料。太管處表示，長年調查可累積新繫放種的形值資料和遺傳樣本，同時也不斷更新各鳥種特殊海拔分布紀錄。

太管處今天指出，近兩年在太魯閣國家公園記錄到普通朱雀和白腹琉璃在園區內的首筆繫放資料。根據台灣鳥類網路圖鑑，普通朱雀屬於稀有冬候鳥，白腹琉璃則是稀有過境鳥。

太管處表示，這隻普通朱雀為雌鳥，不但是園區內首筆繫放資料，也是全台灣可公開查詢資料中僅有的一筆繫放紀錄以及活體採樣遺傳樣本。

白腹琉璃過去在高屏溪口有兩隻繫放紀錄，此外就無其他繫放紀錄。但是近年在太魯閣國家公園布洛灣台地及洛韶地區都發現白腹琉璃身影，去年9至10月間，分別繫放白腹琉璃雄性亞成鳥、雄性成鳥各一隻。