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影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港天宮37周年宮慶，請來雲林北港朝天宮媽祖雙媽會。記者王燕華／攝影
花蓮港天宮37周年宮慶，請來雲林北港朝天宮媽祖雙媽會。記者王燕華／攝影

萬千信眾期待，雲林北港朝天宮媽祖300年來首度東巡，今天下午抵達花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」。花蓮縣長徐榛蔚、港天宮董事長賴榮文等人恭敬捧著北港媽，一路徒步走到港天宮廟埕，登上鑾轎車，雙媽再以車隊方式出發在市區遶境，沿途不少信眾持香參拜，相當熱鬧。

北港朝天宮與花蓮港天宮媽祖會合，今起一連3天在全縣大遶境，是地方一大盛事。今晚車隊遊行後，即回到港天宮駐駕，明早出發，繞行花蓮市及吉安鄉。

港天宮表示，明天上午媽祖車隊遶境先到吉安鄉，下午回到花蓮市金三角商圈徒步遶境，中午12時30分在客家文化會館、下午5時30分在花蓮市重慶路及中原路口及晚間9時在花蓮港天宮，有3個時段開放民眾鑽轎腳，各約半個小時。13日則到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里及富里等中南區鄉鎮。

賴榮文說，去年與白沙屯拱天宮媽祖合體遶境花蓮，已吸引許多信徒參拜，今年37周年宮慶，再邀請北港朝天宮媽祖到花蓮來遶境祈福，預估朝聖人潮將破萬人，香客大樓及附近旅館飯店幾乎都訂滿房。

為了迎接北港媽，港天宮首次開發文創商品「平安米」，精選花蓮市碾米廠新鮮直送的第一期花蓮米，每包約300公克，這次遶境準備100份2021年媽祖年曆以及200份平安米，12日晚間8時到10時，在港天宮擲出聖筊，就可二擇一帶回家。

雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚等人捧著神像一路走到花蓮港天宮廟埕。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚等人捧著神像一路走到花蓮港天宮廟埕。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，許多信眾趕到港天宮虔誠迎接。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，許多信眾趕到港天宮虔誠迎接。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，與花蓮港天宮媽祖一連遶境3天。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，與花蓮港天宮媽祖一連遶境3天。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚（左3）等人恭敬迎接。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚（左3）等人恭敬迎接。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚等人捧著神像一路走到花蓮港天宮廟埕。記者王燕華／攝影
雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，今天抵達花蓮，花蓮縣長徐榛蔚等人捧著神像一路走到花蓮港天宮廟埕。記者王燕華／攝影

北港朝天宮 遶境 媽祖

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