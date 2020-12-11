影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

萬千信眾期待，雲林北港朝天宮媽祖300年來首度東巡，今天下午抵達花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」。花蓮縣長徐榛蔚、港天宮董事長賴榮文等人恭敬捧著北港媽，一路徒步走到港天宮廟埕，登上鑾轎車，雙媽再以車隊方式出發在市區遶境，沿途不少信眾持香參拜，相當熱鬧。

北港朝天宮與花蓮港天宮媽祖會合，今起一連3天在全縣大遶境，是地方一大盛事。今晚車隊遊行後，即回到港天宮駐駕，明早出發，繞行花蓮市及吉安鄉。

港天宮表示，明天上午媽祖車隊遶境先到吉安鄉，下午回到花蓮市金三角商圈徒步遶境，中午12時30分在客家文化會館、下午5時30分在花蓮市重慶路及中原路口及晚間9時在花蓮港天宮，有3個時段開放民眾鑽轎腳，各約半個小時。13日則到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里及富里等中南區鄉鎮。

賴榮文說，去年與白沙屯拱天宮媽祖合體遶境花蓮，已吸引許多信徒參拜，今年37周年宮慶，再邀請北港朝天宮媽祖到花蓮來遶境祈福，預估朝聖人潮將破萬人，香客大樓及附近旅館飯店幾乎都訂滿房。