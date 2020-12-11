中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

受新冠肺炎疫情影響，印尼籍移工暫停來台，為填補勞動力缺口，今宜蘭縣政府宣布將協助媒合本國、其他國籍勞工，或向長照所申請長照服務，有問題都可撥打1955勞工專線或1966洽詢。

宜蘭縣政府今天舉行流行疫情指揮中心應變會議，針對缺工問題，縣府提出相關規畫，若有用人需求，可透過就業服務中心，辦理專案媒合本國勞工，如要引進其他國籍的移工或承接已在國內移工，可撥打1955勞工專線洽詢

縣府表示，若民眾有失能者照顧需求，可先申請使用長照服務，包含居家服務、日間照顧及家庭托顧服務、喘息服務等；若印尼籍家庭看護工已入境來台，且在居家檢疫或居家隔離期間，中央已放寬聘僱外籍看護工家庭使用照顧服務條件，以因應照顧人力空窗期。