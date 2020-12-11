快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆節省住宅家電補助第二波來了，每電戶最高補助8千。圖／報系資料照
基隆節省住宅家電補助第二波來了，每電戶最高補助8千。圖／報系資料照

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間至明年1月15日下午5點30分止，採全線上登記方式，並於明年1月29日統一進行公開抽選。

工務處指出，凡設籍於基隆市市民於108年4月30日之後購買的1、2級節能家電，均可來申請補助。「冷氣機」每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；「電冰箱」每公升補助10元，每台補助最高3000元；「除濕機」每公升補助200元，每台補助最高2000元。

工務處公用事業科長顧勝璿表示，每個電號總計補助最高8000元，也就是說，每電號戶可同時申請冷氣機、除濕機、電冰箱各1台，但108年、109年第1波已申請項目不得再次申請。

工務處表示，這次補助依循本年度第1波形式，採全線上登記，符合資民眾請至「基隆市住宅家電汰換補助」網站(網址:https://klsrs.com/)填寫申請資料，待抽獎獲得補助資格後再至基隆市政府工務處(公用事業科)申請櫃檯(基隆市信二路299號5樓)填寫領據。線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電話或親至工務處(公用事業科)申請櫃檯洽詢。

線上申請補助時，請準備下列資料上傳：申請人身分證、申請人金融機構存摺封面影本(台灣銀行免匯費)、電費單（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票、產品保證書或發票顯示購買產品之產牌型號、廢機回收證明單。

本府已設置住商節電專線(專線電話：2427-2437、2426-5420)提供民眾咨詢，亦可於「基隆市共推住商節電行動網」、「基隆市政府工務處網站」或至現場詢問以獲得節電相關資訊及下載相關資料。

基隆 節電 除濕機

延伸閱讀

影／基隆高壓電塔傾斜 光華路落石衝倒擋土牆埋5車

影／地震前8分鐘基隆光華路擋土牆傾倒 落石壓電桿停電

基隆光華路地震前山坡崩落 砸5車並停電恐危及電塔

「先上下再左右、太可怕了」基隆市府值班員工跑出來

相關新聞

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經3次展延還未完工，今行政院公共工程委員會主委吳澤成安排會勘，對於公...

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間...

中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

受新冠肺炎疫情影響，印尼籍移工暫停來台，為填補勞動力缺口，今宜蘭縣政府宣布將協助媒合本國、其他國籍勞工，或向長照所申請長...

和平島以前有琉球仔埔 兩島要用沖繩美食串起友誼橋梁

基隆市和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐...

台東又有台灣黑熊誤觸山豬吊陷阱受困 林管處緊急救援

又有一隻台灣黑熊昨天被發現受困在台東海端鄉崁頂後山產業道路旁的農田，牠的右前肢遭套鎖陷阱（山豬吊）夾傷，經當地村民發現通...

原民獵人南投將頒獵人證 布農族東埔部落明舉行授證

繼阿里山鄒族及花蓮太魯閣族之後，在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，在...

台東市「南京路園道」今啓用 提供舒適友善環境空間

台東市公所將南京路自由廣場部分打造「南京路園道」今啓用，市長張國洲、縣長饒慶鈴共同主持。未來提供民眾與親子休憩活動的舒適...

台東知本光電開發案 卡大地布部落族人要求縣府撤掉

台北高等行政法院法官這個月1日裁定台東知本光電開發案中止行政程序，仍可抗告。知本卑南族卡大地布部落3大家族拉罕（頭目）帶...

影／基隆高壓電塔傾斜 光華路落石衝倒擋土牆埋5車

基隆市中山區太白里光華路一處台電變電所旁山坡，昨晚擋土牆在地震前因大雨土石崩落傾倒，大量土石滑落，有5輛車被土石掩埋，電...

美麗灣6.29億縣府買回 預算通過

台東美麗灣渡假村一案仲裁庭判台東縣府應支付6.29億買回建物，昨天議會針對美麗灣賠償預算做審查，大會表決通過，附帶決議是...

照顧上千小兒麻痺童 羅文思神父病逝

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返...

缺經驗、準備 太魯閣山域事故增8成

政府推動開放山林政策，加上疫情影響國旅爆發，登山人潮大增，山域事故也跟著變多。太魯閣國家公園管理處昨指出，今年至上個月，...

熱門新聞

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

影／台中幼兒園爆腸病毒感染！證實17名幼童中鏢

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。