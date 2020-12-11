基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間至明年1月15日下午5點30分止，採全線上登記方式，並於明年1月29日統一進行公開抽選。

工務處指出，凡設籍於基隆市市民於108年4月30日之後購買的1、2級節能家電，均可來申請補助。「冷氣機」每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；「電冰箱」每公升補助10元，每台補助最高3000元；「除濕機」每公升補助200元，每台補助最高2000元。

工務處公用事業科長顧勝璿表示，每個電號總計補助最高8000元，也就是說，每電號戶可同時申請冷氣機、除濕機、電冰箱各1台，但108年、109年第1波已申請項目不得再次申請。

工務處表示，這次補助依循本年度第1波形式，採全線上登記，符合資民眾請至「基隆市住宅家電汰換補助」網站(網址:https://klsrs.com/)填寫申請資料，待抽獎獲得補助資格後再至基隆市政府工務處(公用事業科)申請櫃檯(基隆市信二路299號5樓)填寫領據。線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電話或親至工務處(公用事業科)申請櫃檯洽詢。

線上申請補助時，請準備下列資料上傳：申請人身分證、申請人金融機構存摺封面影本(台灣銀行免匯費)、電費單（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票、產品保證書或發票顯示購買產品之產牌型號、廢機回收證明單。

本府已設置住商節電專線(專線電話：2427-2437、2426-5420)提供民眾咨詢，亦可於「基隆市共推住商節電行動網」、「基隆市政府工務處網站」或至現場詢問以獲得節電相關資訊及下載相關資料。