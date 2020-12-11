和平島以前有琉球仔埔 兩島要用沖繩美食串起友誼橋梁

基隆市和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐漸被遺忘。為尋回小島上過去的沖繩故事，26日起到3月將辦「共島季」，有沖繩美食饗宴、沖繩物產、三線琴體驗、沖繩傳統甜點工作坊等系列活動，喚醒兩島友誼。

為尋回小島上過去的沖繩故事，和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所攜手合作，12月26日至明年3月15日舉辦「共島季」。透過雙島情誼文化歷史展覽、沖繩美食饗宴、全台獨家販售沖繩物產、在地小旅行、三線琴體驗、沖繩傳統甜點工作坊等系列活動喚醒兩島友誼。交通部觀光局駐大阪辦事處也送來沖繩民眾對台灣的祝福。

和平島公園內「雷達站咖啡」、「樂品喜塘」、「藍食謐境」、「二樓小嶼」皆推出沖繩直送原料製作的沖繩限定美食，香氣沖天的和牛塔可飯、充滿海洋風味的石垣島海鹽焗蝦、清爽香氣及醇厚口感完美融合的初戀琉球港海鹽泡盛沖、層次豐富口感十足的沖繩黑糖珍珠奶茶，可一次滿足。

「島嶼物舍」選物店特設立沖繩專區，自沖繩獨家進口多樣全台獨賣的沖繩伴手禮，其中包括必喝35咖啡，入喉滑順，味道溫和順口，在喝咖啡的同時也可以拯救沖繩的珊瑚和地球環境。

和平島公園要透過一系列豐富的特色文化體驗活動、沖繩限定美食、沖繩伴手禮，讓遊客不僅能親身體驗異國文化、親口品嘗特色餐點，感受充滿人文、歷史、美食與音樂的琉球時光。

和平島公園並於活動期間將推出不同優惠套票線上報名網址：https://www.hpipark.org/共島季