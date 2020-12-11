知本光電案族人要求撤掉 台東縣府：不得片面解約
台東知本光電案遭台北高等行政法院裁定停止執行，當地部落族人和環團今天要求台東縣政府和業者解約，台東縣政府表示，契約仍依約履行中，縣府不得片面終止或解除契約。
台東知本光電專區開發案，部落聲請停止執行，台北高等行政法院12月1日裁准聲請。
開發地的知本卑南族卡大地布部落3大家族拉罕（頭目）今天帶領部分族人前往台東縣政府陳情，要求縣府及廠商放棄上訴，縣政府主動解約撤掉光電案，環團也到場聲援。
羅法尼耀家族代理拉罕、台東縣議員陳政宗說，台東縣政府從選址、招標到諮商同意程序，就是一連串錯誤，且縣政府光電案設計與做法早已落伍，部落絕對不會接受，希望縣政府和廠商放棄上訴，尊重部落主權，撤掉光電案，還給部落正常生活。
瑪法琉家族拉罕林文祥表示，光電案已經導致部落面臨不少紛爭，他看在眼裡，實在很難過，高等行政法院裁定開發案中止行政程序，代表著法院也能夠理解尊重部落主權自決，包括傳統文化狩獵及耕種權益，這是部落的勝利。
台東縣政府財政及經濟發展處表示，台北高等行政法院裁定知本光電案電業籌設許可准許聲請停止執行，本案契約仍依約履行中，台東縣政府不得片面終止或解除契約。
財政及經濟發展處表示，部落表達的意見，縣政府予以尊重，辦理知本光電案，保持一貫立場，尊重部落及兼顧環保前提下，依法依約辦理。
台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，在環團要求保留濕地後，縮減為161公頃，從捷地爾案規劃迄今已閒置35年。光電專區規劃是國內罕見的大型光電開發案，不過環保團體和部落出現不同聲音。
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