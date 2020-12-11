快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
新城橋中段還有結構尚未脫模，能否在年底完工引起地方質疑。記者張議晨／攝影
新城橋中段還有結構尚未脫模，能否在年底完工引起地方質疑。記者張議晨／攝影

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經3次展延還未完工，今行政院公共工程委員會主委吳澤成安排會勘，對於公路總局簡報內容罕見動怒，質疑工程已經展延多次，竟還敢寫「超前0.79％」，有愧民眾期待，是他看過最糟糕的簡報。公路總局則允諾，新城橋預計12月底能完工通車。

新城橋為宜蘭市、員山鄉的交通要道，為省道台七丁線，但工程變更設計，工程費從3.1億追加到3.4億元，承包商3次申請展延，通車日期也從5月、7月到12月再到明年2月，引爆地方民怨，一度在附近拉起白布條抗議工程「跳票」。

根據公路總局第四區養護工程處簡報，新城橋首次展延為白鹿颱風、結構變更設計，第二次則為增設圍堰工程、速率降低、路寬變更設計等，第三次，也是目前申請審核中的展延計畫，則是工項復舊等，且橋面尚有一段路面尚未完成結構。

今上午吳澤成安排會勘，了解新城橋狀況，但對於工程多次變更、展延，吳澤成臉露不滿；其中，簡報中提及工程進度，實際進度比預期進度「超前」0.79％，點燃吳澤成怒火。

他質疑，工程歷經多次展延，卻還向民眾稱進度超前，且施工後還歷經設計變更，顯示事先計畫未盡周延，還未考慮到民眾需求，確實應該好好檢討。

吳澤成說，四區處簡報內容不夠完整，以他看過這麼多次工程，這次處理是「最糟糕」的一次，他不是動怒，是對民眾感到慚愧。

新城橋若3次展延通過，預定完工日期將延至明年2月27日，今上午四區處長李順成面對地方質疑，強調會再今年底前完工通車。員山鄉長張宜樺說，新城橋通車讓民眾失望多次，希望這次不要再讓地方撲空。

不過，上午實地現勘時，吳澤成看到橋梁主結構還未脫模，加上宜蘭氣候不穩，直言「20天要完成全部工程，有難度」，吳澤成強調，既然說年底會好，那他當天再回來宜蘭會勘，確定工程是否完工。

李順成受訪說，新城橋因施工期間法規變更等問題，才會變更設計，展延完工日期，最近宜蘭天氣較不穩，原定工程目標也略為延宕，但如果天氣回穩，會在安全狀況下，達成通車目標。

長期關心新城橋施工的員山鄉民代表林子凱說，新城橋展延3次，造成地方很大不便與民怨，只希望公路總局能照承諾走，按計畫分階段通車，帶給民眾便利。

省道台七丁線新城橋工程多次展延，今政務委員、公共工程委員會主委吳澤成會勘時，罕見動怒。記者張議晨／攝影
省道台七丁線新城橋工程多次展延，今政務委員、公共工程委員會主委吳澤成會勘時，罕見動怒。記者張議晨／攝影
省道台七丁線新城橋工程多次展延，今政務委員、公共工程委員會主委吳澤成會勘時，罕見動怒。記者張議晨／攝影
省道台七丁線新城橋工程多次展延，今政務委員、公共工程委員會主委吳澤成會勘時，罕見動怒。記者張議晨／攝影
新城橋還有多處工項未完成施工，中段還有結構尚未脫模，能否在年底完工引起地方質疑。記者張議晨／攝影
新城橋還有多處工項未完成施工，中段還有結構尚未脫模，能否在年底完工引起地方質疑。記者張議晨／攝影

吳澤成

延伸閱讀

台南北外環全線最快2026年通車 南科進市區省15分鐘

到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

阿里山塔山步道施工封閉 110年6月重新開放

宜蘭外海地震 台北大樓掉磁磚宜蘭電線掉落

相關新聞

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經3次展延還未完工，今行政院公共工程委員會主委吳澤成安排會勘，對於公...

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間...

中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

受新冠肺炎疫情影響，印尼籍移工暫停來台，為填補勞動力缺口，今宜蘭縣政府宣布將協助媒合本國、其他國籍勞工，或向長照所申請長...

和平島以前有琉球仔埔 兩島要用沖繩美食串起友誼橋梁

基隆市和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐...

台東又有台灣黑熊誤觸山豬吊陷阱受困 林管處緊急救援

又有一隻台灣黑熊昨天被發現受困在台東海端鄉崁頂後山產業道路旁的農田，牠的右前肢遭套鎖陷阱（山豬吊）夾傷，經當地村民發現通...

原民獵人南投將頒獵人證 布農族東埔部落明舉行授證

繼阿里山鄒族及花蓮太魯閣族之後，在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，在...

台東市「南京路園道」今啓用 提供舒適友善環境空間

台東市公所將南京路自由廣場部分打造「南京路園道」今啓用，市長張國洲、縣長饒慶鈴共同主持。未來提供民眾與親子休憩活動的舒適...

台東知本光電開發案 卡大地布部落族人要求縣府撤掉

台北高等行政法院法官這個月1日裁定台東知本光電開發案中止行政程序，仍可抗告。知本卑南族卡大地布部落3大家族拉罕（頭目）帶...

影／基隆高壓電塔傾斜 光華路落石衝倒擋土牆埋5車

基隆市中山區太白里光華路一處台電變電所旁山坡，昨晚擋土牆在地震前因大雨土石崩落傾倒，大量土石滑落，有5輛車被土石掩埋，電...

美麗灣6.29億縣府買回 預算通過

台東美麗灣渡假村一案仲裁庭判台東縣府應支付6.29億買回建物，昨天議會針對美麗灣賠償預算做審查，大會表決通過，附帶決議是...

照顧上千小兒麻痺童 羅文思神父病逝

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返...

缺經驗、準備 太魯閣山域事故增8成

政府推動開放山林政策，加上疫情影響國旅爆發，登山人潮大增，山域事故也跟著變多。太魯閣國家公園管理處昨指出，今年至上個月，...

熱門新聞

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

影／台中幼兒園爆腸病毒感染！證實17名幼童中鏢

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。