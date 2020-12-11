最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經3次展延還未完工，今行政院公共工程委員會主委吳澤成安排會勘，對於公路總局簡報內容罕見動怒，質疑工程已經展延多次，竟還敢寫「超前0.79％」，有愧民眾期待，是他看過最糟糕的簡報。公路總局則允諾，新城橋預計12月底能完工通車。

新城橋為宜蘭市、員山鄉的交通要道，為省道台七丁線，但工程變更設計，工程費從3.1億追加到3.4億元，承包商3次申請展延，通車日期也從5月、7月到12月再到明年2月，引爆地方民怨，一度在附近拉起白布條抗議工程「跳票」。

根據公路總局第四區養護工程處簡報，新城橋首次展延為白鹿颱風、結構變更設計，第二次則為增設圍堰工程、速率降低、路寬變更設計等，第三次，也是目前申請審核中的展延計畫，則是工項復舊等，且橋面尚有一段路面尚未完成結構。

今上午吳澤成安排會勘，了解新城橋狀況，但對於工程多次變更、展延，吳澤成臉露不滿；其中，簡報中提及工程進度，實際進度比預期進度「超前」0.79％，點燃吳澤成怒火。

他質疑，工程歷經多次展延，卻還向民眾稱進度超前，且施工後還歷經設計變更，顯示事先計畫未盡周延，還未考慮到民眾需求，確實應該好好檢討。

吳澤成說，四區處簡報內容不夠完整，以他看過這麼多次工程，這次處理是「最糟糕」的一次，他不是動怒，是對民眾感到慚愧。

新城橋若3次展延通過，預定完工日期將延至明年2月27日，今上午四區處長李順成面對地方質疑，強調會再今年底前完工通車。員山鄉長張宜樺說，新城橋通車讓民眾失望多次，希望這次不要再讓地方撲空。

不過，上午實地現勘時，吳澤成看到橋梁主結構還未脫模，加上宜蘭氣候不穩，直言「20天要完成全部工程，有難度」，吳澤成強調，既然說年底會好，那他當天再回來宜蘭會勘，確定工程是否完工。

李順成受訪說，新城橋因施工期間法規變更等問題，才會變更設計，展延完工日期，最近宜蘭天氣較不穩，原定工程目標也略為延宕，但如果天氣回穩，會在安全狀況下，達成通車目標。