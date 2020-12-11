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基隆醫院上探索夢號郵輪 為650名工作人員打流感疫苗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全昨天起和今天，率領醫護團隊登上郵輪，協助「探索夢號」郵輪船上近650名的工作人員接種流感疫苗

雲頂郵輪集團旗下的「探索夢號」為維護旅客及船上工作人員的安全和健康，與衛生福利部基隆醫院簽有醫療服務合約。基隆醫院林慶豐院長說，基隆醫院距離基隆港僅700公尺，船舶靠港後，若船上工作人員或旅客有任何醫療需求，基隆醫院可以提供即時又便利的醫療服務。

林慶豐表示，中央流行疫情指揮中心已於12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等八大類高感染風險場域皆應佩戴口罩。

林慶豐提醒遊客，如出現發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應儘速就醫診治，建議在家休養為宜，避免外出至公共場所活動，以降低呼吸道病毒傳播的風險。家中若有學齡前幼兒、65歲以上長者等流感高風險族群之民眾，應儘速完成流感疫苗接種，以保護嬰幼兒及長者健康。

部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供
部立基隆醫院上探索夢號郵輪，650名工作人員打流感疫苗。圖／部立基隆醫院提供

流感疫苗 基隆港 郵輪

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