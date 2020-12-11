基隆醫院上探索夢號郵輪 為650名工作人員打流感疫苗

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全昨天起和今天，率領醫護團隊登上郵輪，協助「探索夢號」郵輪船上近650名的工作人員接種流感疫苗。

雲頂郵輪集團旗下的「探索夢號」為維護旅客及船上工作人員的安全和健康，與衛生福利部基隆醫院簽有醫療服務合約。基隆醫院林慶豐院長說，基隆醫院距離基隆港僅700公尺，船舶靠港後，若船上工作人員或旅客有任何醫療需求，基隆醫院可以提供即時又便利的醫療服務。

林慶豐表示，中央流行疫情指揮中心已於12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等八大類高感染風險場域皆應佩戴口罩。