台東又有台灣黑熊誤觸山豬吊陷阱受困 林管處緊急救援

又有一隻台灣黑熊昨天被發現受困在台東海端鄉崁頂後山產業道路旁的農田，牠的右前肢遭套鎖陷阱（山豬吊）夾傷，經當地村民發現通報，林務局台東林管處與野灣野生動物保育協會和池上野生動物救傷中心人員上山救援，今安送往屏東科技大學安置治療。

台東林管處表示，落入陷阱的黑熊，體重49公斤，牠右前肢被鋼索套住，導致浮腫症狀，沒有其他外傷，健康狀況良好。

昨天下午4點多崁頂後山產業道路旁的農田，有村民聽見動物叫聲，一行人循著聲音方向查看，發現一隻台灣黑熊被陷阱套住無法動彈，立即通報台東林管處營救。

台東林管處獲報後，緊急委託野灣野生動物保育協會和池上野生動物救傷中心獸醫師攜帶搶救器材上山，經獸醫師吹箭麻醉後，協助黑熊脫困，並仔細為黑熊檢查傷勢，發現黑熊右前肢遭套索夾傷，隨後將黑熊裝置鐵籠內帶下山。

經獸醫專業評估，若未積極治療在野外恐有傷口感染風險，救援團隊今天將黑熊送往屏科大治療，目前黑熊健康狀況良好。

台東林管處表示，為減少非狩獵目標動物誤觸陷阱造成傷害，計畫在黑熊出沒熱點周邊社區，推廣使用改良精準式獵具套鎖，陷阱設置連接感應器，如有動物中陷阱，能立即透過手機通報，縮短動物受困時間。