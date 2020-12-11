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台東又有黑熊落套索 生命狀況穩定

中央社 / 台東縣11日電

台東又發生台灣黑熊落入套索，所幸民眾即時通報，林務局人員迅速上山解救；誤中陷阱的是一隻成熊，右前肢受傷，不過生命狀況穩定。

林務局台東林管處表示，昨天下午4時許接獲海端鄉崁頂村民通報，在崁頂後山產業道路旁的農田發現1隻黑熊落入套索陷阱。

台東林管處獲報後立即集結野灣野生動物保育協會和池上野生動物救傷中心獸醫師10餘人攜帶搶救器材和醫療設備上山。當晚8時抵達現場，由獸醫師等4人先接近受困黑熊，其餘人員遠離，避免黑熊受到驚擾，不久獸醫師順利協助黑熊脫困，並將暫時麻醉的黑熊迅速帶下山，暫時安置籠內。

台東林管處表示，今天一大早將黑熊送到屏東科技大學，是1隻成熊，體重49公斤，右前肢落入陷阱，已出現浮腫症狀，不過生命力仍旺盛。

今年4月間在海端鄉錦屏林道8公里附近，也發生母黑熊落入套索，所幸獵人發現通報救回一命，8月間傷癒野放。台東林管處感謝民眾，發現黑熊受傷或是落入陷阱時都能及時通報。

台灣黑熊 獸醫師 台東

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