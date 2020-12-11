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原民獵人南投將頒獵人證 布農族東埔部落明舉行授證

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將頒發獵人證給82位部落獵人。記者黑中亮／攝影
在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將頒發獵人證給82位部落獵人。記者黑中亮／攝影

繼阿里山鄒族及花蓮太魯閣族之後，在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，在部落長老祈福下，頒發獵人證給部落獵人共82位，以原住民狩獵自主管理計畫，將管理權回歸族人，透過管制狩獵和回報數量，讓動物有喘息的機會。

2014年起嘉義林管處與東華大學、鄒族共同推動狩獵自主管理，包括狩獵物種數量調查監測、獵場調查、輔導申請合法且符合傳統文化的狩獵等，保護鄒族傳統狩獵文化權益，之後再輔導鄒族成立「嘉義縣鄒族獵人協會」，訂定《阿里山鄒族狩獵自治自律公約》，共有89人獲頒鄒族獵人證。

去年花蓮林管處、國立東華大學協助花蓮太魯閣族建立「狩獵自主管理機制」，組成獵人團、頒發獵人證，要求嚴格管理獵人團遵守傳統，每年更換狩獵地點，頒發112張獵人證，正式納管原民的狩獵行為後，原民獵人自此刻起上山狩獵，將不再遊走在法律邊緣，讓原住民狩獵文化與野生動物保護法取得共識。

南投林管處指出，明天起布農族東埔部落將舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，在部落長老祈福下，頒發獵人證給部落獵人共82位，透過部落的自主管理，要求部落獵人需符合狩獵傳統文化、狩獵技術及生態保護，，並於合法申請的區域內狩獵。

一般原住民可以向在地鄉（鎮、市、區）公所申請，經直轄市、縣（市）主管機關核准，在申請的範圍內打獵，狩獵時遇到政府查看，可出示狩獵許可公文。

在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將頒發獵人證給82位部落獵人。記者黑中亮／攝影
在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將頒發獵人證給82位部落獵人。記者黑中亮／攝影

鄒族 太魯閣族 原住民

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