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台東知本光電開發案 卡大地布部落族人要求縣府撤掉
台北高等行政法院法官這個月1日裁定台東知本光電開發案中止行政程序，仍可抗告。知本卑南族卡大地布部落3大家族拉罕（頭目）帶領部分族人今前往縣府陳情，要求縣府及廠商放棄上訴，撤掉光電案。縣府表示，尊重部落。
縣府財經處指出，知本光電園區案去年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，正向經濟部能源局籌設許可，當天得知台北高等行政法院裁定消息後，已洽能源局了解情況。對於部落的意見和聲音，縣府給予尊重。
羅法尼耀家族代理拉罕、議員陳政宗說，縣府從選址、招標到諮商同意程序，就是一連串錯誤，且縣府光電案設計與做法早已落伍，部落絕對不會接受，希望縣府和廠商放棄上訴，尊重部落主權，撤掉光電案，還給部落正常生活。
另瑪法琉家族拉罕林文祥表示，光電案已經導致部落面臨不少紛爭，這看在他眼裡，實在很難過，高等行政法院裁定開發案中止行政程序，代表著法院也能夠理解尊重部落主權自決，包括傳統文化狩獵及耕種權益，這是部落的勝利。
今天上午部落3大家族拉罕（頭目）帶領部分族人今前往縣府陳情，族人在縣府廣場拉起布條表達訴求，警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。最後縣府由參議劉榮堂代表接受陳情書。
台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年，淪為廢棄物丟棄場域。縣府於2017年在知本溪出海口規劃開發太陽能光電園區，引起部落及環保團體關注和抗議。
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