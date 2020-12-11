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影／基隆高壓電塔傾斜 光華路落石衝倒擋土牆埋5車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影

基隆市中山區太白里光華路一處台電變電所旁山坡，昨晚擋土牆在地震前因大雨土石崩落傾倒，大量土石滑落，有5輛車被土石掩埋，電桿2支倒塌，造成1700多戶停電，先緊急分流供電，昨晚都已復電。今天上午相關人員勘查，旁邊有一處高壓電塔也已傾斜，岌岌可危。台電表示，正在評估如何處理。

基隆連日大雨，光華路一處擋土牆昨晚9點4分因山壁落山崩塌衝倒擋土牆，大量土泥、樹木全滑落馬路，造成電桿2支倒塌、路燈3支壓毀，5輛車壓毀，警方封鎖道路，警、消、區公所、工務處、台電均到現場，港務公司、航港局等都也前往處理，但因土石仍滑動，無法立即清除土石，道路中斷。

今天上午台電、港務公司、航港局等單位都到場現勘，由於一旁高壓電塔已傾斜，看起來岌岌可危，台電表示，目前正在評估如何處理。崩塌處上方有一處平台，地面有全裂開，整個山坡有走山情況。

據指出，道路屬航港局，但由港公司維管，擋土牆有好幾十年不知誰建了，目前先等電桿、電塔看如何處理，才能清土石。

台電表示，昨晚台電協和幹線#1~#5電桿倒塌，造成中山區一帶有1770戶停電，台電人員獲報後立即赴現場查修，21時25分先復電1296戶，22時25分轉供後已全部復電。

基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
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基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影
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基隆高壓電塔傾斜，光華路落石衝倒擋土牆埋5車。記者游明煌／攝影

台電 航港局 基隆

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