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台船國艦重要裝備廠房開工 林右昌：助地方產業及就業

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供
台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供

台灣國際造船股份有限公司，今天在基隆廠區舉行國艦重要裝備廠房開工典禮，市長林右昌和立委蔡適應、台船董事長鄭文隆齊持鏟動土。國艦裝備廠房係生產符合軍規產品之裝備為主，第一期工程建置之廠房近2000坪，預計在明年六月底完工後，供國外裝備商進駐，投入國艦國造裝備生產及組裝，提升本土化生產實績。

市長林右昌說，非常高興潛艦國造及國艦國造政策，在蔡英文總統堅持下，把台灣造船產業，帶往新的境界，也會產生比過去更大的產業鏈。最重要的裝備廠房，預計明年6月完工，接著相關廠家與生產線會進駐，這對地方產業經濟甚至就業，都有正面助益。將引進新的高科技、更精密造船技術，不管是水底，還是水面上的，這都代表邁進新的里程碑。

台船表示，台船基隆廠具備地域性，符合特殊機密需求及自有碼頭之運輸條件，國艦重要裝備園區選址，設立基隆廠區內是最佳選擇，同時以不影響現有船艦生產方式進行規劃。國艦裝備廠房係生產符合軍規產品之裝備為主，第一期工程建置之廠房近2000坪，供國外裝備商進駐，投入國艦國造裝備生產及組裝。

台船說，未來亦可爭取其他艦艇所需裝備與維修等多項業務，目前除第一期工程外，第二期工程亦同步展開規劃及設計中，未來台船將結合台灣本土裝備廠家，投入重要裝備研發，爭取其他艦艇裝備市場。

裝備生產除必要的國外技術與管理人員外，將優先進用基隆廠員工與基隆在地人，並由裝備廠商或技術顧問協助訓練。

台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供
台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供
台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供
台船國艦重要裝備廠房開工，林右昌：助地方產業及就業。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

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