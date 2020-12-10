影／壯觀！環保署一口氣補助宜蘭70輛清運機具歷年之最

宜蘭為提升清潔隊員值勤安全、清運垃圾更便民便利，由縣府自行編列3310萬元，並爭取環保署補助1億6991萬元，共添購70輛環保清運機具及消毒設備，今天在運動公園交車給各鄉鎮市公所，其規模及數量為歷年來最多，各清運車輛一字排開，十分壯觀。

環保署督察總隊李建育表示，宜蘭經常協助其他縣市處理垃圾廢棄物，尤其是花蓮縣垃圾送宜蘭焚化，今天這個場合花蓮縣長應該到才對。由於宜蘭縣經常努力配合，所以這次環保署大力補助宜蘭縣經費，以前也從來沒有這麼補助過地方政府。

李建育說，所撥交啟用的新垃圾車、回收車皆採低碳、低耗能及低噪音的「環保三低」性能，兼顧節能減碳並提升整體服務及效能升級，這也是中央應該鼓勵宜蘭的。

縣長林姿妙表示，清潔隊員是民眾接觸環保的第一線人員，縣政府超前部署，採購六期柴油資源回收車32輛、密封壓縮式垃圾車11輛、抓斗車5輛、鏟裝機7台、挖土機4台、灑水車1輛、卡車1輛、板車1輛、液肥運送車2輛、清溝車1輛、堆高機3台、床墊破碎機1台及枝葉粉碎機1台，合計清運機具70部。

另外，為加強防疫消毒作業，採購水砲灑水消毒車1輛、消毒車1輛、背負式噴藥機30台、車載式噴霧機11台。

她感謝環保署肯定宜蘭環保執政成績與效力展現，補助宜蘭縣汰換清運機具經費超越「歷年的紀錄」。

另外，為提醒民眾向勞苦功高的清潔隊員表達敬意及感謝，縣環保局製作「我以環境乾淨為榮、感謝您的配合」紅布條，懸掛於垃圾車或回收車，後續也將推動禮貌運動，鼓勵清潔隊員以微笑回應民眾。

但因防疫新生活，清潔隊員必須配戴口罩進行工作，宜蘭縣政府印製「微笑標誌口罩套」發送清潔隊員使用，除了能有效防疫，也兼顧執行「口罩下的微笑」運動。