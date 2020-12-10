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女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市北濱極限運動公園旁的3D彩繪牆，被一名女高中生噴漆寫上「FREe NIPPLES」，意思為解放乳頭，花蓮縣政府建設處要求恢復彩繪牆原狀，不排除提起告訴。圖／民眾提供
花蓮市北濱極限運動公園旁的3D彩繪牆，被一名女高中生噴漆寫上「FREe NIPPLES」，意思為解放乳頭，花蓮縣政府建設處要求恢復彩繪牆原狀，不排除提起告訴。圖／民眾提供

花蓮市北濱極限運動公園旁的3D彩繪牆，被一名女高中生噴漆寫上「FREe NIPPLES」，意思為解放乳頭，更在畫上女性乳房圖案。花蓮縣政府建設處得知公物遭破壞，立即調閱公園監視器，找到這名女學生，要求恢復彩繪牆原狀，不排除提起告訴，事後雙方已達成和解。

北濱極限運動公園是青少年聚集運動或親子活動的地方，縣府在周邊設置多面3D彩繪牆。有民眾發現，彩繪牆遭人惡意噴漆，寫上「FREe NIPPLE」，代表解放乳頭運動，下方還有女性乳房圖樣，立即向縣府建設處通報。

縣府建設處請警方協助調閱公園監視器，找到噴漆者。建設處專員賴宛秀表示，噴漆者是一名女高中生，願意給她機會，清除自己塗鴉的圖樣，若無法恢復原狀，建設處會請專業人士評估價錢，向家長索取賠償費用，不排除提起告訴，事後雙方已達成和解。

「FREe NIPPLES」以追求性別平等為訴求的社會運動，最早由活動家和電影製作人妮娜·伊斯科於2013年發起，支持者認為社會上對於男性和女性的胸部及乳頭有雙重標準，允許男性在公開場合裸露胸部及乳頭，不贊成女性裸露胸部及乳頭，導致女性遭受社會的差別待遇。

據了解，這名女高中生疑似追求性別平等，認同「FREe NIPPLES」社會運動，才會噴漆寫上英文字及畫上乳頭圖案。但北濱公園彩繪牆遭塗鴉破壞已不是第1次，縣府建設處呼籲民眾要有公德心，維護公共設施。

監視器

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