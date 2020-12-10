美麗灣6.29億買回預算通過 附帶不得再編拆除預算

台東美麗灣渡假村案，台東縣議會今天通過縣政府編列的6.29億元買回預算；不過附帶決議，台東縣政府日後不得再編列拆除預算，形同縣議會支持不拆除。

台東美麗灣渡假村開發案，遲遲無法營運，業者提出仲裁，日前仲裁結果由台東縣政府花新台幣6.29億元買回建築物。

台東縣政府編列預算送交台東縣議會臨時會審查，昨天多數議員認為仲裁資訊不透明擱置預算。今天再度審查，縣議員林參天、黃治維仍要求公開仲裁內容。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳回應，仲裁內容必須雙方同意才能公開，台東縣政府行文美麗灣，美麗灣均表示不同意公開仲裁內容。

黃治維表示，美麗灣案是台東民眾的公眾議題，「為何不能公開，難道真有見不得人的地方」，他要求台東縣政府向仲裁庭爭取公開內容。

今天有超過議會半數議員出席、共19人，僅有黃治維、林參天反對，預算通過。

不過，議員鄭崗山提出附帶決議，不准台東縣政府未來再編列預算拆除買回的建物，並在尊重部落地方的意見及廣納各方建議後，以活化經營目標，做最好的永續利用；議員林東滿也增加附帶決議條件，活化經營再加上增加收入，自給自足做為最好的永續經營利用，同樣獲得覆議通過。林參天則宣布退出附帶決議連署。