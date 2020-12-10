快訊

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網！4嫌遭逮1女仍在逃

地牛翻身！花東地區規模5.3有感地震 台東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆大武崙工業區排水改善 8千萬整治1636公尺護岸完工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大武崙工業區排水改善，8千萬整治1636公尺護岸完工。記者游明煌／攝影
基隆大武崙工業區排水改善，8千萬整治1636公尺護岸完工。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙工業區周邊排水不良逢大雨常有水患，長期困擾工業區廠商，「大武崙工業區強化周邊排水工程」投入8千萬元把沿岸1636公尺護岸整治完工，市長林右昌今天參加竣工典禮，將可以有效改善大武崙溪河堤護岸功能，提升工業園區及鄰近東都社區穩定安全性。

工業區周邊排水工程會使大武崙工業區的環境更好，透過區內排水改善，讓市府與經濟部水利署推動的大武崙溪中長期整治再向前更進一步，有效提高人口集中的大武崙地區及大武崙工業區保護標準，避免廠商及居民生命財產受到水患的威脅。

林右昌說，大武崙工業區周邊排水不良和常因爲大雨就造成水患的老問題，一直困擾著工業區的廠商，今天工程竣工，感謝工業局和市府共同克服難題，感謝立委蔡適應大力協助爭取前瞻經費，以及市議會議員的支持，共投入8千多萬元，108年5月日開工，歷經568工作天完工。

市府產發處積極協助招商引資，在工業局丶大武崙廠協會的共同努力下，產值突飛猛進，年營業收入由103年的80多億，到了107年突破百億，成長到現在已將近140億。設廠家數由103年的50廠，成長到現在已有78廠，員工數也由2244人，成長為2769人，對於基隆就業人口提供穩定且持續的成長。基隆市政府產發處長黃駿逸表示，有信心營造工業區更好的環境，讓廠商可以放心的到大武崙工業區投資設廠，增加就業機會。

另外，中期治理方案，已由經濟部水利署水利規劃試驗所規劃完成，其中順興橋至民樂橋段改善工程已獲中央補助，今年先進行設計工作；長期治理方案目前水利署水規所正持續辦理 「大武崙溪分洪道推動可行性評估」細部規劃，也已接近完成階段。

基隆大武崙工業區排水改善，8千萬整治1636公尺護岸完工。記者游明煌／攝影
基隆大武崙工業區排水改善，8千萬整治1636公尺護岸完工。記者游明煌／攝影

基隆 水利署

延伸閱讀

民調滿意度7成6 林右昌：把肯定化為進步動力

到台北參加新書發表會 林右昌：明年東西岸有濱海長廊

基市府打造太平山城 林右昌提出纜車當公車願景助過關

被指挖角未來也邀柯文哲看電影？林右昌：我倒不敢

相關新聞

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返...

基隆大武崙工業區排水改善 8千萬整治1636公尺護岸完工

基隆市大武崙工業區周邊排水不良逢大雨常有水患，長期困擾工業區廠商，「大武崙工業區強化周邊排水工程」投入8千萬元把沿岸16...

美麗灣仲裁6.29億元縣府買回 議會今附帶決議通過預算

台東美麗灣渡假村案仲裁結果，仲裁庭判台東縣府應支付6.29億元買回美麗灣建物。今天議會針對美麗灣賠償預算編列進行審查，議...

培育體育人才 台東體中運動科學暨圖書資訊大樓動土

國立台東大學附屬體育中學昨辦理運動科學暨圖書資訊大樓新建工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴受邀出席，她希望與體中及地方體育界共...

基隆大雨北寧路邊坡土石崩落 加強檢測有無其他裂縫

基隆連日大雨下斷，今天凌晨也出現間歇性雨勢，上午海洋大學附近北寧路邊坡發生施工中的土石崩落，目前現場保全機具已經進駐，加...

宜縣「幸福小黃」開進社區 民眾搶搭

偏遠地區搭乘公車人數不多，客運業者大多不想跑，宜蘭縣政府與公路總局改採無障礙計程車取代公車服務，昨天啟動第一條幸福小黃公...

花蓮抓飆車 增3處測速照相

花蓮道路非假日及夜間因車流量不大，反而容易造成車輛超速，花蓮縣警局新增3處設置「數位式雷達測速照相」設備，分別在花蓮市中...

基隆廟口 邢記鼎邊趖傳「休息」

基隆廟口有70多年歷史的「邢記鼎邊趖」吹熄燈號，傳承3代的招牌、爐子昨天全拆了，第3代老闆說，因身體因素先休息一陣子。不...

太平溪右岸開工 紓解台東交通

台東市太平溪路堤共構道路年初完工通車後，對改善省道台9線及市區交通有助益，縣府進一步規畫推動「太平溪右岸一路通」計畫，馬...

基隆外木山湖海路晚間大雨落石 道路封閉搶修中

基隆市外木山湖海路約2.8公里處，今晚10點多發生落石，目前雙向封閉搶修中。

計程車當公車社區趴趴走 宜蘭第一條幸福小黃路線啟動

偏遠地區搭乘公車人數不多，客運業者大多不想跑，宜蘭縣政府與公路總局改採無障礙計程車取代公車服務，今天啟動第一條幸福小黃公...

用路人注意 花蓮增3處測速照相地點

花蓮道路非假日及夜間車流量不大，反而易造成車輛超速行駛狀況，花蓮縣警局新增3處設置「數位式雷達測速照相」設備，分別在台9...

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。