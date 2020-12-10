基隆大武崙工業區排水改善 8千萬整治1636公尺護岸完工

基隆市大武崙工業區周邊排水不良逢大雨常有水患，長期困擾工業區廠商，「大武崙工業區強化周邊排水工程」投入8千萬元把沿岸1636公尺護岸整治完工，市長林右昌今天參加竣工典禮，將可以有效改善大武崙溪河堤護岸功能，提升工業園區及鄰近東都社區穩定安全性。

工業區周邊排水工程會使大武崙工業區的環境更好，透過區內排水改善，讓市府與經濟部水利署推動的大武崙溪中長期整治再向前更進一步，有效提高人口集中的大武崙地區及大武崙工業區保護標準，避免廠商及居民生命財產受到水患的威脅。

林右昌說，大武崙工業區周邊排水不良和常因爲大雨就造成水患的老問題，一直困擾著工業區的廠商，今天工程竣工，感謝工業局和市府共同克服難題，感謝立委蔡適應大力協助爭取前瞻經費，以及市議會議員的支持，共投入8千多萬元，108年5月日開工，歷經568工作天完工。

市府產發處積極協助招商引資，在工業局丶大武崙廠協會的共同努力下，產值突飛猛進，年營業收入由103年的80多億，到了107年突破百億，成長到現在已將近140億。設廠家數由103年的50廠，成長到現在已有78廠，員工數也由2244人，成長為2769人，對於基隆就業人口提供穩定且持續的成長。基隆市政府產發處長黃駿逸表示，有信心營造工業區更好的環境，讓廠商可以放心的到大武崙工業區投資設廠，增加就業機會。