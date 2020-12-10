太魯閣山域事故增8成 缺乏經驗及準備不足為主因

後疫情時代，加上政府推動開放山林政策，登山人潮暴增，太魯閣國家公園管理處統計，今年園區山域意外事故累計80件，較去年增加超過8成，統計分析，缺乏經驗及準備不足為主因。

太管處今天發布新聞稿指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情後，國旅爆發，登山人潮也明顯增多，內政部營建署統計，玉山、雪霸與太魯閣等3座高山型國家公園，今年1月至11月入園申請案件計去年同期增加4成，其中山域事故件數也隨之成長。

太管處指出，太魯閣國家公園今年山域事故件數80件，較去年增加37件，成長率超過8成，是3座高山型國家公園中成長最多，經探討，事故原因為登山裝備、體能與山林知識不足者占多數。

太管處分析，意外事故熱點為合歡山區、屏風山區等不需申請入園區域，主要山域事故類型是缺乏經驗及裝備，導致山友身體不適、受傷、迷途等狀況。

太管處指出，目前正在進行園區山屋整建、興建避難型山屋、改善步道安全設置及指標牌示；在救援整備方面，加強搜救人員訓練、招募搜救志工等培訓工作；民眾上山申請前，也會加強宣導風險認知、登山安全等教育。

太管處呼籲，「山永遠都在」做足體力準備與裝備再上山，多一分準備就多一分安全，這是預防山域意外事故的不二法門。