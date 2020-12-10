不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返回荷蘭靜養，不料卻傳出本月7日病逝於天主教遣使會的荷蘭會院，享年84歲，以前被他照顧過的患者得知消息難過不已，流淚說「他永遠存留在我們的心中」。

羅文思生於1936年，27歲來台傳教，隔年擔任礁溪天主堂主任司鐸，那個年代有很多孩童因病毒感染發燒、罹患小兒麻痺，鄉下父母親無力讓孩子開刀治療及接受長期復健，有些只能任其在地上爬行，讓羅文思看了不捨，於是向國外募款，1971年在礁溪天主堂後方空地，創辦全台第一間照顧小兒麻痺者的「文聲復建院」，說服家長同意把孩子送進來接受照顧。

文聲收容照顧過上千名兒童，有的住了10幾年，直至社會上有工作才離開；最讓人感念是，羅文思常背著不良於行的孩子上台北的醫院手術治療，照顧出院後，羅神父再把孩子背回來，而且幫忙裝設義肢，就學就醫，料理一切生活起居；他也認養幾個被家人拋棄的孩子，大家就叫他「爸爸」。

他還在文聲復健院設計一座專供孩童復健的「水療池」，讓大家邊做復健、也在這裡度過快樂時光，帶著孩子去走五峰旗瀑布，練習肢體活動；直到後來醫療進步，1995年文聲復健院功成身退，感念其貢獻，羅文思也被譽為「小兒麻痺之父」。

來台住久了，羅文思神父的台語講得非常流利，鄉間俚語朗朗上口，2013年來台服務滿50年，前縣長林聰賢頒授榮譽縣民證，大讚他是「正港台灣人」；同年底移民署頒給他「梅花卡」，獲在台永久居留，感謝他對台灣奉獻，當時他用台語說「自己是永遠的台灣人，連作夢都會說台語」！

羅神父擁抱病童、走出重生，文聲復健院傳誦著許多愛的故事。2017年他覺得自己年紀大了，無法再照顧別人，選擇回荷蘭安養；10月返回荷蘭前，大家幫他辦了一場歡送會，被照顧過的孩子長大了，近百名「兒女」回來送他，感性地告訴這位生命中的第二位父親，「早年若不是神父的照顧，可能今天還在地上爬」，氣氛感人。