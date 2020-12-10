快訊

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網！4嫌遭逮1女仍在逃

地牛翻身！花東地區規模5.3有感地震 台東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
荷蘭籍的羅文思神父來台服務超過半世紀，照顧過上千名小兒麻痺患者就醫就學，改變他們的人生，卻不幸於日前病逝。圖／翻攝自文聲復健院臉書社群
荷蘭籍的羅文思神父來台服務超過半世紀，照顧過上千名小兒麻痺患者就醫就學，改變他們的人生，卻不幸於日前病逝。圖／翻攝自文聲復健院臉書社群

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返回荷蘭靜養，不料卻傳出本月7日病逝於天主教遣使會的荷蘭會院，享年84歲，以前被他照顧過的患者得知消息難過不已，流淚說「他永遠存留在我們的心中」。

羅文思生於1936年，27歲來台傳教，隔年擔任礁溪天主堂主任司鐸，那個年代有很多孩童因病毒感染發燒、罹患小兒麻痺，鄉下父母親無力讓孩子開刀治療及接受長期復健，有些只能任其在地上爬行，讓羅文思看了不捨，於是向國外募款，1971年在礁溪天主堂後方空地，創辦全台第一間照顧小兒麻痺者的「文聲復建院」，說服家長同意把孩子送進來接受照顧。

文聲收容照顧過上千名兒童，有的住了10幾年，直至社會上有工作才離開；最讓人感念是，羅文思常背著不良於行的孩子上台北的醫院手術治療，照顧出院後，羅神父再把孩子背回來，而且幫忙裝設義肢，就學就醫，料理一切生活起居；他也認養幾個被家人拋棄的孩子，大家就叫他「爸爸」。

他還在文聲復健院設計一座專供孩童復健的「水療池」，讓大家邊做復健、也在這裡度過快樂時光，帶著孩子去走五峰旗瀑布，練習肢體活動；直到後來醫療進步，1995年文聲復健院功成身退，感念其貢獻，羅文思也被譽為「小兒麻痺之父」。

來台住久了，羅文思神父的台語講得非常流利，鄉間俚語朗朗上口，2013年來台服務滿50年，前縣長林聰賢頒授榮譽縣民證，大讚他是「正港台灣人」；同年底移民署頒給他「梅花卡」，獲在台永久居留，感謝他對台灣奉獻，當時他用台語說「自己是永遠的台灣人，連作夢都會說台語」！

羅神父擁抱病童、走出重生，文聲復健院傳誦著許多愛的故事。2017年他覺得自己年紀大了，無法再照顧別人，選擇回荷蘭安養；10月返回荷蘭前，大家幫他辦了一場歡送會，被照顧過的孩子長大了，近百名「兒女」回來送他，感性地告訴這位生命中的第二位父親，「早年若不是神父的照顧，可能今天還在地上爬」，氣氛感人。

「早知會有今天，但還是不捨」，曾在文聲住了10幾年的吳秋芬今天看到羅神父生前的影片，哭到不行，她語帶哽嗯說，2天前得知神父往生的消息，真的好難過，身形瘦弱的他支身來台，無私地照顧病童長大，改變他們的人生；神父自己非常省，把募得的所有資源都用在孩子身上，直到他們長大立足於社會，也懂事了，回來看他時都會硬塞紅包，他的愛沒有時間及國界的距離，永遠留存在大家內心深處。

被譽為「小兒麻痺之父」的荷蘭籍羅文思（左一）神父日前病逝，讓早年被他照顧過的文聲復健院院生感到難過不捨，哭著說「他永遠存留在我們的心中」。本報資料照
被譽為「小兒麻痺之父」的荷蘭籍羅文思（左一）神父日前病逝，讓早年被他照顧過的文聲復健院院生感到難過不捨，哭著說「他永遠存留在我們的心中」。本報資料照
荷蘭籍的羅文思神父來台服務超過半世紀，照顧過上千名小兒麻痺患者就醫就學，改變他們的人生，卻不幸於日前病逝，讓院生感到不捨。圖／翻攝自文聲復健院臉書社群
荷蘭籍的羅文思神父來台服務超過半世紀，照顧過上千名小兒麻痺患者就醫就學，改變他們的人生，卻不幸於日前病逝，讓院生感到不捨。圖／翻攝自文聲復健院臉書社群
來台奉獻超過半世紀的荷蘭籍的羅文思神父日前病逝，讓早年被他照顧過的小兒麻痺患者感到不捨難過，圖為2013年獲頒榮譽縣民證，接受小女孩獻花。本報資料照
來台奉獻超過半世紀的荷蘭籍的羅文思神父日前病逝，讓早年被他照顧過的小兒麻痺患者感到不捨難過，圖為2013年獲頒榮譽縣民證，接受小女孩獻花。本報資料照

神父 復健 小兒麻痺

延伸閱讀

陳欣新接受荷媒專訪 籲荷蘭積極促進歐台經貿談判

蘋果嚴格限制NFC存取功能 荷蘭政府質疑涉及市場壟斷

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

電動車銷售出現黑馬　Tesla Model 3銷量急轉直下！

相關新聞

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

來台奉獻超過半個世紀的羅文思神父，曾照顧過上千名小兒麻痺的兒童獲得重生，他在3年前自覺年事已高，不願造成台灣醫療負擔，返...

基隆大武崙工業區排水改善 8千萬整治1636公尺護岸完工

基隆市大武崙工業區周邊排水不良逢大雨常有水患，長期困擾工業區廠商，「大武崙工業區強化周邊排水工程」投入8千萬元把沿岸16...

美麗灣仲裁6.29億元縣府買回 議會今附帶決議通過預算

台東美麗灣渡假村案仲裁結果，仲裁庭判台東縣府應支付6.29億元買回美麗灣建物。今天議會針對美麗灣賠償預算編列進行審查，議...

培育體育人才 台東體中運動科學暨圖書資訊大樓動土

國立台東大學附屬體育中學昨辦理運動科學暨圖書資訊大樓新建工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴受邀出席，她希望與體中及地方體育界共...

基隆大雨北寧路邊坡土石崩落 加強檢測有無其他裂縫

基隆連日大雨下斷，今天凌晨也出現間歇性雨勢，上午海洋大學附近北寧路邊坡發生施工中的土石崩落，目前現場保全機具已經進駐，加...

宜縣「幸福小黃」開進社區 民眾搶搭

偏遠地區搭乘公車人數不多，客運業者大多不想跑，宜蘭縣政府與公路總局改採無障礙計程車取代公車服務，昨天啟動第一條幸福小黃公...

花蓮抓飆車 增3處測速照相

花蓮道路非假日及夜間因車流量不大，反而容易造成車輛超速，花蓮縣警局新增3處設置「數位式雷達測速照相」設備，分別在花蓮市中...

基隆廟口 邢記鼎邊趖傳「休息」

基隆廟口有70多年歷史的「邢記鼎邊趖」吹熄燈號，傳承3代的招牌、爐子昨天全拆了，第3代老闆說，因身體因素先休息一陣子。不...

太平溪右岸開工 紓解台東交通

台東市太平溪路堤共構道路年初完工通車後，對改善省道台9線及市區交通有助益，縣府進一步規畫推動「太平溪右岸一路通」計畫，馬...

基隆外木山湖海路晚間大雨落石 道路封閉搶修中

基隆市外木山湖海路約2.8公里處，今晚10點多發生落石，目前雙向封閉搶修中。

計程車當公車社區趴趴走 宜蘭第一條幸福小黃路線啟動

偏遠地區搭乘公車人數不多，客運業者大多不想跑，宜蘭縣政府與公路總局改採無障礙計程車取代公車服務，今天啟動第一條幸福小黃公...

用路人注意 花蓮增3處測速照相地點

花蓮道路非假日及夜間車流量不大，反而易造成車輛超速行駛狀況，花蓮縣警局新增3處設置「數位式雷達測速照相」設備，分別在台9...

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。