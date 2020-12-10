防止落跑牛隻釀意外 台東省道200公尺內禁養牛

近日頻傳撞死牛事件，「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」日前生效，為防止牛隻闖入省道釀意外，距離省道200公尺內不得飼養牛，且飼養牛隻必須釘掛耳標、建立牛籍資料。

台東縣飼養牛隻經常半夜跑上公路或是鐵道，這幾年已發生11起車撞牛車禍，導致2名婦女死亡；另外，火車也曾撞死牛群，人、牛衝突不斷，但警方處理時往往沒有飼主出面坦承飼牛隻。花蓮縣近日同樣發生2起牛隻闖入台鐵鐵軌，所幸未釀成傷亡意外。

台東縣政府4月開始強制牛隻掛耳標，並且訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」從11月29日生效。

台東縣政府表示，條例明訂距離省道200公尺內、不得飼養牛隻，違者將開罰新台幣5000至3萬元，除省道200公尺範圍內不能養牛，農業處加強管理力道，並落實執行牛耳標的釘掛。

飼主資料及牛籍也都要登錄、建檔，飼主務必詳實填報「飼養牛隻登記表」，一旦發生意外才能溯源找到飼主。

台東縣政府農業處長許家豪表示，雖然自治條例內沒有限制飼養牛隻距離鐵軌的距離；不過，如有牛隻闖入鐵軌，可循耳標資料找到飼主。

許家豪強調，台東縣政府針對東海岸牛隻飼養情況，已查核600頭牛隻；其他鄉鎮則完成300多頭查核。11月29日起自治條例開始實施，針對違規飼主已有處罰依據，違反規定將處以新台幣5000至3萬元罰款。