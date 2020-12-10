美麗灣仲裁6.29億元縣府買回 議會今附帶決議通過預算

台東美麗灣渡假村案仲裁結果，仲裁庭判台東縣府應支付6.29億元買回美麗灣建物。今天議會針對美麗灣賠償預算編列進行審查，議員對於賠償金額表決通過，但附帶決議縣府不得再編列預算拆除建物，並以活化創造收入，自給自足永續經營利用。

議會今天議算審查，縣府交通及觀光發展處的建築、設備費，原預算為2976萬元整，追加6億4837萬元整，其追加的6億多元，就是美麗灣仲裁賠償費用，議員們對於這個追加預算案，以19票達到法定人數通過，但也連署提出附帶決議。

議員鄭崗山個人提出附帶決議指出，不准縣府未來再編列預算，拆除買回的建物，並在尊重部落地方的意見，及廣納各方建議後，以活化經營之目標，做最好的用續利用。另議員林東滿則增加附帶決議條件說，活化經營再加上增加收入，自給自足作為最好的永續經營利用。

議會主席副議長林琮翰詢問現場議員有無覆議，議員則回答「覆議」，隨後敲槌通過賠償編列預算。議員林參天再提出除了不得再編列預算拆物外，再增加不得修繕，但其他議員未覆議，隨後林參天向大會主席自行宣布退出附帶決議的連署，但仍不影響預算通過。