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培育體育人才 台東體中運動科學暨圖書資訊大樓動土

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東大學附屬體育中學昨天辦理運動科學暨圖書資訊大樓新建工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴（右二）和與會貴賓共同動鏟。圖／台東縣政府提供
國立台東大學附屬體育中學昨天辦理運動科學暨圖書資訊大樓新建工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴（右二）和與會貴賓共同動鏟。圖／台東縣政府提供

國立台東大學附屬體育中學昨辦理運動科學暨圖書資訊大樓新建工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴受邀出席，她希望與體中及地方體育界共同推動運動科學的教學、地方體育人才的培訓工作，讓在地選手藉由運動科學的分析與研究，能夠不斷超越自已。

饒慶鈴表示，「體力就是國力」在她擔任縣體育會理事長時就非常重視及關心縣內的體育發展，自她上任縣長後更是希望能為體育做一些事，尤其體中是體育教育與培養未來體育選手的搖籃，期待運動科學暨圖書資訊大樓興建完成後，能與紅葉國小的運動科學中心緊密合作。。

動土典禮昨天在體中進行，由校長陳明志主持，包括饒縣長、教育部簡任視察陳慧玲、台東大學校長曾耀銘、體中前校長林鴻遠、建築師林坤層及縣府教育處長林政宏等人參與，共同為新建工程執鍬動土。大樓預計明年底完工啟用。

陳明志說，運動科學暨圖書資訊大樓，由教育部國教署補助5千餘萬元經費，學校自籌1百多萬元，為大樓可配合學生在學習運動專才暨其他領域均衡發展，並提供師生一個良好的研習空間，期能完工後使學校擁有一處符合標準、設備完善場館。

體育 教育部 饒慶鈴

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