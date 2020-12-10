基隆大雨北寧路邊坡土石崩落 加強檢測有無其他裂縫

基隆連日大雨下斷，今天凌晨也出現間歇性雨勢，上午海洋大學附近北寧路邊坡發生施工中的土石崩落，目前現場保全機具已經進駐，加強檢測有無其他裂縫，提醒民眾經過時注意。

議員張顥瀚表示，今天上午接獲報基隆段報告，台2線68.3K北寧路邊坡，因連續降雨，導致施工中邊坡坡角土石鬆滑，目前現場保全機具已經進駐。原本工程所設置的臨時設施有效達成防護工作，石塊並無侵入省道路面，現在已派員確認噴凝土是否有其他裂縫，並進行石塊清理，加強鋼軌打設，以維護用路人安全。

張顥瀚說， 今天上午邊坡因連日大雨造成含水量過大，已有滑動現象，坍塌部分已責成相關單位儘速處理，將請相關權責單位報告目前邊坡狀況，並說明施工情形。日前辦公室就發函公路總局及相關單位，針對連日降雨造成各處土石滑落，北寧路目前正在施作邊坡穩固工程，工程開挖坡腳影響到周邊通行安全，將會在明天上午現勘。