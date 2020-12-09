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改善淹水問題 宜蘭壯圍抽水站預定111年6月完工

中央社 / 宜蘭縣9日電

為改善宜蘭壯圍低窪地區淹水問題，宜蘭縣政府今天舉行壯圍抽水站及分洪道新建工程動土典禮，預定民國111年6月完工後，可投入防汛期防洪運作行列。

宜蘭縣長林姿妙上午前往壯圍鄉，主持壯圍抽水站及分洪道新建工程動土典禮。

縣府水利資源處長李岳儒告訴中央社記者，壯圍鄉位於蘭陽平原東側，也是宜蘭河堤後段排水區，過去當地低窪地區常因大雨或颱風積水。經縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費約新台幣2億4600萬元，加上地方自籌款5400萬元，共計3億元經費，興建壯圍抽水站及分洪道工程。

他表示，將在縣民大道底下設置1220公尺的分洪道，並在道路東側末端處建置抽水站及抽水機組，完工後每秒可抽排18公噸水量，預計於民國111年6月完工。

林姿妙致詞時說，壯圍鄉都市計畫區面積約144.7公頃，自國道5號高速公路及宜蘭連絡道通車後，當地成為宜蘭縣發展快速區域之一，特別感謝中央補助建設經費，她也責成水利資源處後續必須如期、如質完工，早日投入抽水防災行列。今天的動土典禮也象徵宜蘭在強化治水建設上向前邁進一大步。

林姿妙 國道 都市計畫

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