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美麗灣仲裁6.29億買回 縣府：監院已立案調查

中央社 / 台東縣9日電

台東美麗灣渡假村仲裁結果由台東縣政府花新台幣6.29億元買回，台東縣政府今天證實監察院已立案調查。監察委員原定今天到台東實地調查，因故取消。

台東美麗灣渡假村延宕13年，遲遲無法營運，業者提出仲裁，結果由台東縣政府花6.29億元買回，引起外界譁然。

台東縣議會臨時會今天審查台東縣政府提出的6.29億元追加預算，包括林參天等眾多縣議員要求台東縣政府公開仲裁資訊。

林參天表示，幾年前的焚化爐仲裁及這次的美麗灣仲裁，幾乎都比原價高出許多，希望縣政府公布仲裁內容，議會再來審預算。他並呼籲，調查局台東調查站介入偵辦此案。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳回應時表示，目前美麗灣仲裁案監察院已經立案調查，台東縣政府不便再發表意見；再者，仲裁書公布必須雙方同意，台東縣政府行文業者，業者不同意公開仲裁內容。

最後議會通過買回美麗灣的預算擱置。余明勳會後接受記者訪問時表示，監察院確實已立案展開調查，台東縣政府也已將相關資料送到監察院。

環保聯盟台東分會長李偉俊11月13日前往監察院陳情，要求調查美麗灣仲裁案。

環盟成員廖秋娥今天證實，日前接獲通知監委趙永清今日將到台東調查美麗灣案，她專程從台北趕回台東；不過，今早接獲通知，趙委員因人權委員會有事要處處，取消今天到台東的行程。

監察院曾於民國106年2月針對美麗灣案，對台東縣政府提出糾正，提案2位監委認為，台東縣政府除應確實檢討既往缺失，並應與業者共同審酌相關法令規定，妥謀後續執行方向，避免繼續虛耗社會、政府資源及造成業者巨額投資之浪費。

台東 美麗灣 監察院

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