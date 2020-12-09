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小花蔓澤蘭進入花期 避免種子擴散暫停除蔓

中央社 / 花蓮縣9日電

被視為「植物殺手」的強勢外來種小花蔓澤蘭，影響台灣生態甚鉅，花蓮林管處今年辦理5場防治宣導活動，千人參與移除逾2600公斤；每年11月至隔年2月，為避免花粉及種子擴散，暫停除蔓。

小花蔓澤蘭的蔓延速度驚人，花蓮縣西側中央山脈低海拔地區均可見小花蔓澤蘭遍布。有民眾擔憂若不及時處理將一發不可收拾，嚴重危害其他植物生長。

林務局花蓮林區管理處表示，已委託國立屏東科技大學以遙控無人機於小花蔓澤蘭花期拍攝，盤點小花蔓澤蘭分布位置及面積，彙整分析小花蔓澤蘭分布熱點，劃設分工網絡，整合公部門資源與各機關共同推動小花蔓澤蘭防治工作，希望能更有效率地執行防除作業。

花蓮林管處指出，今年度共辦理5場防治宣導活動，近千人參與，移除逾2600公斤。且在每年防治月期間加強宣導，也加強公私部門合作，移除小花蔓澤蘭是全民運動，不只國有林地及公有地應編列除蔓作業，私有地的防治也非常重要。

花蓮縣政府也進入部落辦理宣導活動，共辦理6場，至11月止共收購103公噸。

此外，林管處已成立「花蓮縣外來入侵種植物移除作業平台」，廣邀轄內各機關單位、NGO團體、社區、部落、學校及民間企業等，共同推動小花蔓澤蘭防治工作，避免私有地成為防治缺口。

花蓮林管處特別提醒民眾，每年11月至隔年2月是小花蔓澤蘭的花期，若發現蔓草已開花，為避免花粉及種子擴散，請暫停除蔓作業。

小花蔓澤蘭 屏東

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