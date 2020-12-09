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計程車當公車社區趴趴走 宜蘭第一條幸福小黃路線啟動

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭偏鄉地區以無障礙小黃計程車取代公車服務，不但成本降低且機動性高。記者戴永華／攝影
宜蘭偏鄉地區以無障礙小黃計程車取代公車服務，不但成本降低且機動性高。記者戴永華／攝影

偏遠地區搭乘公車人數不多，客運業者大多不想跑，宜蘭縣政府與公路總局改採無障礙計程車取代公車服務，今天啟動第一條幸福小黃公車路線，從宜蘭轉運站到礁溪二結，每天往返各7班次，不但省成本、機動性高，而且停靠菜市場與醫院，居民大讚方便。

「幸福小黃」今天啟用，民眾熱切期待想嘗鮮，幾乎把啟用典禮現場擠滿。這條路線原本是公路總局宜蘭監理站輔導1783宜蘭－龍潭公路的公車路線，40人座的大巴只能停大馬路邊，無法駛進社區，民眾尤其是長者下車還要走幾百公尺，且大巴的搭乘人數不多，基於效益考量，宜蘭縣政府及宜蘭監理站轉型以運具較小的計程車取代公車，往返班次比原來的大巴多。

因長者行動不便，以9人座的無障礙計程車提供服務，扣掉車上無障設施，可搭載5到6人，如果乘車人數多，民眾也可電話預約小黃公車提供服務，車輛可以就近開進社區鄰里，公家單位會補助小黃車隊行駛每公里25元費用。

縣政府交通處表示，路線從宜蘭轉運站往返礁溪二結的匏崙社區，民眾採一段票收費20元、刷悠遊卡15元、65歲以上縣民免費搭乘；每天營運時間為上午6時10分至晚上18時35分，共行駛14班(往返各7班)；沿路停靠25個站，包括中山公園附近的菜市場、北門的黃昏市場、陽明大學附設醫院等，無論採買或就醫都方便。

縣政府接著會向中央提出冬山地區、壯圍地區的幸福小黃公車路線，爭取普及到其它偏遠地區，讓更多人受惠。

宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者覺得很方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影
宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者覺得很方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影
宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者覺得方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影
宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者覺得方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影
第一條幸福小黃公車路線啟動，以無障礙計程車提供服務，車上可搭乘5到6人，便於深入鄰里社區。記者戴永華／攝影
第一條幸福小黃公車路線啟動，以無障礙計程車提供服務，車上可搭乘5到6人，便於深入鄰里社區。記者戴永華／攝影
宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者大讚方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影
宜蘭啟動第一條「幸福小黃」公車路線，以無障礙計程車取代公車，社區長者大讚方便，紛紛趕來嘗鮮搭乘看看。記者戴永華／攝影

公車 計程車 監理站

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