花蓮衛生局長巡巿場盯標示 豬肉攤商：國產豬反賣得好

明年元旦起，中央將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口。花蓮縣衛生局長朱家祥今天帶稽查員，到美崙市場輔導超市及攤商，他表示，業者應清楚標示肉品來源，一旦標示不清楚，最高可罰400萬元罰鍰；若確認肉品來源非美豬，會發證明貼紙，供業者張貼，方便消費者安心選購。

專門販售台灣國產豬的黃姓攤商說，因為美豬即將進口，有些人擔心會吃到，比較願意到市場買肉來煮，生意反而比以前好。衛生局上周就來查驗並核發貼紙，隨即在招牌上張貼，減少客人疑慮。

朱家祥指出，元旦政府開放美豬，對國人健康造成衝擊，衛生局配合中央源頭的標示，查訪業者肉品從何而來，若確認是國產豬，會給業者貼紙，表明「本店使用台灣豬肉」，讓消費者知道肉品的來源，吃得安心。

他說，通常超市大賣場較容易有明確標示肉品來源，反觀傳統市場的確比較困難，不過業者應該對自己的肉品負責任；個人認為所有業者不願意生意受到影響，如果來源和標示不一樣，對生意來講是負面的影響，相信攤商都會清楚標示。

衛生局已查訪786家散裝食品店家肉品源頭，朱家祥說，如果沒有正確標示，不管是散裝或包裝，將依違反「食品安全衛生管理法」，分別處新台幣3萬元以上300萬元以下、4萬元以上400萬元以下罰鍰。

朱家祥表示，平日花蓮飼養的豬肉，可供應境內的需求，如果是特殊節慶，會跟台糖購買豬肉，再分散到傳統市場，品質上都是沒問題的。呼籲民眾買肉品時，一定要看源頭從何而來，要看清楚標示，才能吃得健康。