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鼓勵生育 台東海端鄉每胎至少補助3萬2000元

中央社 / 台東縣9日電

為鼓勵生育，台東縣海端鄉從110年元月起每胎補助2萬元，加上縣政府補助，每胎至少補助新台幣3萬2000元；立委劉櫂豪也要求政府提高育兒津貼。

海端鄉公所今天表示，少子化造成人口減少、老化和勞動力不足，長遠影響年齡結構，增加地區扶養負擔，海端鄉108年與109年出生人數持平，為鼓勵民眾生育，自110年元月1日起提高生育補助，將原補助金額每胎1萬元提升至2萬元。還有滿月禮金2000元，符合補助條件者，海端新生兒父母最少可領2萬2000元。

另外，加上台東縣政府補助第一胎1萬元，第二胎以上補助1萬5000元，凡父母其中一方設籍海端鄉滿6個月以上，生第一胎至少領3萬2000元，對於父母而言，實為不無小補的小確幸。

海端鄉長胡金至表示，海端鄉人口嚴重流失，少子化和高齡化現象再再影響海端，加上今年度疫情突襲，對抗疫情期間，許多家庭生活型態改變，大環境經濟不景氣的情況下，亦須造福不同族群，減輕家庭負擔，造就幸福家庭。

劉櫂豪表示，去年台東新生兒僅1467名，過去10年間台東縣新生兒數量已減少近14%，相較15年前的2318人，更是已經減少了36%。他8日在立法院施政總質詢時，也針對少子化問題質詢行政院長蘇貞昌。

希望總統蔡英文推出「0到6歲國家跟你一起養」的政策，將育兒津貼從每月2500元提升到5000元，年齡從原本的0到4歲延長至6歲，以及針對各類型托育方式提供不同補助等，應盡快達成政策目標。

劉櫂豪表示，蘇貞昌答應，少子化問題和如何協助年輕人減輕養育負擔，是國家相當重要的施政方向，從105年時經費不到150億，今年已經增加3倍，達到450億經費，對於增加每月補貼和延長至6歲的政策一定會加速規劃來執行。

少子化 台東 生育補助

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