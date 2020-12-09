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蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供
台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供

台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，甚至菜來不及上桌，就先打包帶回家。不過，新人和賓客都樂觀面對風雨。有賓客說：「蘭嶼暴風圈吃喜酒很正常啦！」。

這場婚宴原定5日舉行，但因天候影響船班未開，新人滯留台灣本島而延期，前天新人好不容易搭船回到蘭嶼，昨晚7點席開43桌宴請親朋好友，未料，正當大家歡喜之時，強勁東北季風卻來攪局，11級風勢夾帶大雨，把婚宴搞得驚呼連連，甚至9點吹12級中颱等級強風，把帳篷吹掀。

新人敬酒撐傘，賓客撐傘、穿雨衣大家同樣笑嘻嘻，反正遇水則發。布棚被風吹的呼呼作響，滴答滴答的雨水，卻澆不熄大家的熱情，風雨中的婚禮，順利舉行，配著雨水的喜宴，管他頭髮濕了，衣服淋到雨，這樣喝喜酒比較涼快，也別有一番滋味。

「人生大事不能延誤！就算遇到颱風也要出席！」參與婚宴的夏姓親友說，在蘭嶼辦喜事遇到強風大雨很正常啦，其實東北季風在蘭嶼和颱風沒甚麼兩樣，大家都知道撐傘、穿雨衣參加喜宴，湯被雨淋到，也是大自然免費加湯加料而已，這樣的經驗是其他地方很少體驗的。

台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供
台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供
台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供
台東蘭嶼漁人部落昨晚舉辦一場婚宴，未料，強勁東北季風攪局，11級陣風加上大雨，參與賓客不是撐傘，就是穿雨衣，新人和賓客都樂觀面對風雨。圖／蘭嶼鄉民夏曼提供

蘭嶼 喜宴 颱風

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