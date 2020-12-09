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基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀 貼警告仍有人停車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝
基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝

基隆市劉銘傳路昨晚在銘傳國中前山坡發生落石，有一輛停在下方的新車被落石砸中前方擋風玻璃，還砸出一個大洞，車內全濕了還灌水，市府立即清除恢復通車。今天山坡下方仍有警方圍的封鎖線，提醒民眾不要停車，還是有人把車停在昨天落石處下方。

市府工務處養護工程科長簡翊哲說，昨晚6點多接獲警方通報，劉銘傳路132附近有土石崩落，工程人員到場發現落石阻路，落石大小約1立方公尺左右，昨晚間5點清除後開放通車，後續邊坡復原相關作業移請相關單位處理。

據附近居民指出，昨晚有一輛新車停在銘傳國中前的山坡下，正好被落石砸中擋風玻璃整個都碎掉，還破了一個大洞，幸好當時車內沒有人。

記者今天上午前往查看，發現落石都已清除，但靠山側仍拉有封鎖線，落石下方及旁邊還是有停了不少車。市警局第一分局延平街派出所表示，昨晚到場後拉封鎖線並立警示錐，提醒民眾有落石不要再靠山側停車，警方在車上寫著「近日因連日降雨，易有落石崩塌，請將您的愛車移往他處停放，以避風險。」

簡翊哲土示，車子被落石砸中屬於天災，要申請國賠不太容易， 建議民眾在近日連日下雨的情況，盡量不要把車停在有落石危險的山坡下方，減少意外發生。

基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝
基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝
基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝
基隆雨不斷落石砸新車擋風玻璃全毀，貼警告仍有人停車。記者游明煌／翻攝

擋風玻璃 國賠 基隆

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