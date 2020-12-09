影／阿公級「藍皮火車」有魔力 鐵道舞台謝幕安可聲不歇

台灣環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴線將在12月23日通車，在鐵道服務升級喜悅外，卻夾雜淡淡感傷；目前每日往返一班、全台僅存的舊型「藍皮火車」將停駛，台鐵表示未來將改裝為觀光火車繼續行駛，但有人認為它擁有車迷對火車的所有感動元素，建議保留原味並在網路發起連署，最近還掀起一股懷舊搶搭熱；在鐵道舞台謝幕前安可聲不歇，因它不僅是橫跨四、五、六年級生的共同回憶，更讓人沉浸在「慢的美好」。

台鐵西部台北至高雄電氣化1979年完成，宜蘭線、北迴線分別在1990年、2003年完成，花蓮至台東知本於2014年電氣化，屏東潮洲至枋寮去年底通車，被視為「最後一哩路」的台東知本至屏東枋寮間86.5公里路段，將於12月23日通車；台鐵宣布停駛掛載柴油火車頭的藍皮普快，車迷不捨，紛紛把握時間安排一趟體驗復古、追憶的鐵路慢活之旅，還有人揪團朝聖，台鐵也貼心製作單程百元的紀念票，假日一位難求，原3節車廂需加掛至5節。

這列每天上午11時28分從屏東枋寮出發的普通快車，沿途停靠加祿、內獅、枋山、枋野、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂及台東等站，全程約2.5小時，台東站下午4時15分出發，藍色車身，車頭偶為橘色或藍色，因此被稱「藍皮火車」；它是台鐵1956年起陸續向日本採購的無冷氣列車，因應通勤需求站站都停，停駛後台鐵計畫修復車廂，以形狀、顏色、味道及記憶為修復原則，重現古早味旅程。

台鐵改造首批4輛藍皮列車預計明年4月完成，轉型觀光列車；有鐵道迷在行政院國發公共政策參與平台網路發起連署，認為若是不定期的觀光專列規畫，將難以親近，除保留它的原汁原味，甚至可以用電力機車頭牽引，保存僅剩的鐵道活文化財；台鐵回應，為拓展觀光價值，除讓車廂展現復古和提升安全行駛和舒適度，也邀鐵道文化學者及台鐵美學委員研討，延續台鐵美學復興之路。

藍皮普快停駛進入倒數計階段，火車一進站，只見大批鐵道迷和趕搭列車懷舊的民眾，忙著拿相機和手機拍照打卡，和這列阿公級的火車合影留念；吳姓鐵道迷說，它雖沒有快速和舒適的搭乘環境，卻更有種不一樣的美感，一般人眼中的缺點，卻成為火車迷心中的致命吸引力，因為它的慢，無空調，讓人更貼近列車、風景和車站，火車迷對火車的所有感動元素，幾乎都可在車上找到。

在作家的妙筆詮釋下，藍皮火車近幾年更紅了，作家劉克襄以「一個人的車站」、「沒有月台的車站」、「經過台灣海峽、過山洞，再到太平洋，由太陽車頭拉著3節猶如藍色大海的藍皮車廂，向山海前進」，形容藍皮火車也是「解憂列車」，讓它更有故事性；廖姓大學生說，長輩都說以前搭的火車就是這個樣子，窗戶可以打開、墨綠色的椅子，美景彷如獨手可得，進入隧道傳來濃濃柴油味，轟轟隆隆的聲響，風直接鑽過窗戶打在臉上，這就是它的魅力。