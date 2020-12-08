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宜蘭縣府推野趣大同7行程 品嘗部落美食

中央社 / 宜蘭縣8日電

宜蘭縣大同鄉4個原住民部落經縣府輔導，今天正式宣布推出野趣大同7條觀光行程，遊客經由宜蘭縣原住民事務窗口轉介報名，就可前往體驗部落多元生態風光、品嘗當地美食。

宜蘭縣原住民事務所今天發布新聞稿指出，縣政去年向原住民族委員會爭取補助大同鄉生態旅遊產業聚落3年推動計畫（108年至110年），輔導大同鄉4個部落，陸續推出「野趣大同」7條觀光生態行程。

其中包含「泰雅百年遷徙故事，實境任務野食趣」、「泰雅獵人，山林野趣森體驗」、「泰雅文化生活，食農小旅行」、英士部落「英士橫岐漾古道，新體驗森呼吸」、「獵人帶路，芃芃野溪溫泉療癒之旅」、寒溪部落「飛宿寒溪，日風的泰雅部落浪漫山旅」與松羅部落「野徑松羅，泰雅雨林奧秘探索」。

原住民事務所表示，以「泰雅百年遷徙故事，實境任務野食趣」為例，將引導遊客扮演獵人、織女等角色，若合作完成指定任務，可贏得美味的泰雅風味野食；「飛宿寒溪，日風的泰雅部落浪漫山旅」推出泰雅傳統野溪釣魚、野炊等活動。

原住民事務所指出，若遊客對這些行程有興趣報名參加，即日起可向原住民事務所設立的單一旅遊服務窗口諮詢，獲得各行程報名聯絡資訊。

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