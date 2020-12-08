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百年漁港迎新地標 南方澳第一拍賣場明年暑假完工啟用

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
南方澳第一拍賣市場外觀營造大船入港意象，成為港區顯眼地標。圖／建築師羅志鑑提供
南方澳第一拍賣市場外觀營造大船入港意象，成為港區顯眼地標。圖／建築師羅志鑑提供

宜蘭蘇澳區漁會南方澳漁港第一拍賣市場改建工程進入尾聲，最近建築外觀輪廓已經大功告成，矗立在南方澳第一漁港旁，成為港區內的顯眼地標；蘇澳區漁會說，一拍建築預計春節前完工，力拚明年暑假前啟用，為年近百年歷史的漁港帶來新風貌

南方澳漁港1923年創立，因漁獲量多，為全台三大漁港之一，港區有3處拍賣場，以一拍使用年份最久，從日治時代就成立至今，早期為木構造建物，後來改建為水泥建築，但因年份久遠，鋼筋裸露，蘇澳區漁會爭取中央補助，投入1.6億元改建，工程2018年底動工，委由建築師羅志鑑設計、監造，目前進度已達9成。

最近一拍建築外觀已經完工，配色以藍、白色為主，迎合漁港風景，輪廓以「大船入港」為建築意象，矗立在南方澳第一漁港旁，因建築量體大，成了港區最顯眼地標，在地方引起討論。

蘇澳區漁會說，一拍規畫有4層樓，1樓有零售區、拍賣場以及生鮮雜貨區，2樓規畫為熟食與文創商品，還另設置觀景平台，3樓則為小型觀光工場，主要以漁產品DIY為主，4樓則為輕食區，以咖啡等甜點為主。

一拍見證南方澳漁港的風光過去，最近改建工程，被地方寄予厚望，盼完工後能讓小漁港轉型，迎接觀光浪潮。

漁會總幹事陳春生表示，一拍工程進入尾聲，預計春節前硬體就會大抵完成，最快明年暑假前就能正式啟用，整座漁港將迎來新風貌。

南方澳第一拍賣市場外觀營造大船入港意象，成為港區顯眼地標。圖／建築師羅志鑑提供
南方澳第一拍賣市場外觀營造大船入港意象，成為港區顯眼地標。圖／建築師羅志鑑提供
南方澳第一拍賣市場矗立在港邊，與漁船相比顯得相當壯觀。圖／讀者姚秀如提供
南方澳第一拍賣市場矗立在港邊，與漁船相比顯得相當壯觀。圖／讀者姚秀如提供

建築 蘇澳 春節

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