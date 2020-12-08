林氏家廟追遠堂、蘇澳張公廟 列宜蘭縣定古蹟

宜蘭縣文化局今天表示，縣內林氏家廟追遠堂與蘇澳張公廟，日前經所有權人提出申請，經相關審議後，列為縣定古蹟。縣定古蹟總數已增至40座，文資保存工作再往前邁進一步。

文化局發布新聞稿指出，「林氏家廟追遠堂」隱身在台灣銀行宜蘭分行旁的巷弄中，創建於清道光15年（1835年），為二進二廊二護龍的傳統合院型建築，當時由福建漳州府下7縣林姓族人集結資金，建築祠堂於現址，是歷史悠久的一座家廟。

「林氏家廟追遠堂」雖歷經多次整修，但大致能遵循原貌，整體配置仍完整，過去也是地方文人聚會及公共事務舉辦的場所，在宜蘭市街中扮演重要角色。此外，家廟的匾額、香爐、石碑與旗竿座，時間橫跨清代、日治到戰後，具高度藝術價值。

「蘇澳張公廟」現在稱為晉安宮，位在蘇澳火車站旁的巷弄中，主祀「張公聖君」，創建於清道光7年（1827年），是宜蘭縣最早的泉州移民廟宇，也是清代至日治時期蘇澳地區最重要的宗教信仰中心。

此外，廟內的香爐、磨石子、交趾陶、蘇澳義塾碑、蘇澳神社石燈籠等文物，見證不同世代工藝的傳承與創新，是蘇澳地區發展的重要見證。